Χάρτης... μήνυμα του Πούτιν με περιοχές της Ουκρανίας, εντός Ρωσίας: «Ληστές» οι Ευρωπαίοι

Με αναφορές στην πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και στην κατάσταση στα μέτωπα ξεκίνησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν την ετήσια συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία παρουσίασε τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει επίθεση στην ΕΕ.

Η συνέντευξη επικεντρώθηκε τόσο στη στρατιωτική όσο και στην οικονομική διάσταση των εξελίξεων, με τον Πούτιν να δέχεται ερωτήσεις και από το κοινό που βέβαια τον επευφημούσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία είναι «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, με βάση τις αρχές που παρουσίασε στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών το 2024. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Κιέβου ότι «ξεκίνησε τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία» το 2022 και ότι απέτυχε να αφήσει τον πληθυσμό να αποφασίσει για τον τρόπο ζωής του.

Παράλληλα, ο Πούτιν τόνισε ότι ο ρωσικός στρατός σημειώνει «νέες επιτυχίες» στα μέτωπα και ανέφερε ότι η Ρωσία έχει ήδη προχωρήσει προς τα δυτικά κατά περίπου 1,5 χιλιόμετρα. Η κατάσταση στα μέτωπα έχει σημασία και για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τα εδάφη, ενώ η στρατιωτική δραστηριότητα και από τις δύο πλευρές χρησιμοποιείται για την προβολή «κερδών» πιθανώς και σε διεθνές πολιτικό πλαίσιο.

Ο χάρτης... μήνυμα

Πρέπει να σημειωθεί πως στο φόντο του στούντιο της συνέντευξης υπήρχε ένας μεγάλος χάρτης της Ρωσίας, ο οποίος περιλάμβανε, εκτός από το περίγραμμα της Κριμαίας, και τις τέσσερις ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας που η Μόσχα προσάρτησε το 2022: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα. Όπως σημειώνει το Sky News, η προβολή αυτών των εδαφών στο φόντο της σημερινής εμφάνισης μοιάζει να στέλνει ένα σαφές μήνυμα από το Κρεμλίνο: ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να εγκαταλειφθεί η διεκδίκησή τους.

Παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: Διαρρήκτες οι Ευρωπαίοι - Θα έχουν συνέπειες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πούτιν στην οικονομική πλευρά της σύγκρουσης. Κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσπάθεια να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, συνολικής αξίας περίπου 200 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως «διάρρηξη» και συνέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες με «ληστές», προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες για τις χώρες που εμπλέκονται θα είναι «πολύ σοβαρές».

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ευρωζώνη και θα είναι δύσκολο για τις χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν να διαχειριστούν τον επιπλέον δημοσιονομικό φόρτο που προκύπτει από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας μέσω δανείου. Τόνισε επίσης ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της μέσω των νομικών οδών, σε δικαιοδοσία που δεν εξαρτάται από πολιτικές αποφάσεις, και ότι η Ευρώπη αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα «καταληφθέντα» περιουσιακά στοιχεία.

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Ειλικρινής ο Τραμπ

Για τον Ντόναλντ Τραμπ ο Πούτιν είπε πως καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για να τελειώσει τη σύγκρουση: «Μας ζητήθηκε να συμβιβαστούμε, και δέχθηκα. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Δύσης και της Ουκρανίας», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

Καλύτερη οικονομία από τη Γαλλία

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι τα οικονομικά της Ρωσίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτά της Γαλλίας όσον αφορά το δημόσιο χρέος.

Σημείωσε ότι, συνολικά, το πρόβλημα του πληθωρισμού στη Ρωσία αντιμετωπίζεται, και μέχρι το τέλος του έτους θα είναι 5,7-5,8%.

«Η οικονομική ανάπτυξη της Ρωσίας τα τελευταία τρία χρόνια έχει φτάσει το 9,7%, πολύ υψηλότερος ρυθμός από ό,τι στην Ευρώπη».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η αύξηση των πραγματικών μισθών έχει διατηρήσει καλό ρυθμό. Έχουν αυξηθεί κατά 4,5% κατά τη διάρκεια του έτους, είπε. Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο ήταν ήδη σε ιστορικό υψηλό, έχει μειωθεί ακόμη περισσότερο - στο 2,2%, σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Τα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος της Ρωσίας έχουν αυξηθεί στα 741,5 δισεκατομμύρια δολάρια... Η ρωσική κυβέρνηση πρέπει να επαινεθεί για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό της»., δήλωσε

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Το κοινό είχε απορίες για εξωγήινους

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που είχε το κοινό για τον Ρώσο πρόεδρο, μια γυναίκα που παρακολουθούσε την εκδήλωση από κοντά, η οποία δήλωσε ότι τη λένε Κρίστινα, ρώτησε τον Πούτιν τι έλεγχο έκαναν οι μυστικές του υπηρεσίες σχετικά με το διαστρικό αντικείμενο που ονομάζεται 31/ATLAS και αν πρόκειται για εξωγήινους.

Ο Πούτιν απάντησε ότι ότι επρόκειτο να μοιραστεί μαζί της απόρρητες πληροφορίες για ένα μυστικό ρωσικό όπλο, πριν διευκρινίσει ότι αστειευόταν.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι το 31/ATLAS είναι απλά ένας κομήτης.

Η NASA δημοσίευσε νέες εικόνες του 3I/ATLAS τον προηγούμενο μήνα. Οι αστρονόμοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κομήτη πιθανότατα ακόμα παλαιότερο από το ηλιακό μας σύστημα, καθώς οι αξιωματούχοι της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας απέκλεισαν τη φημολογία ότι πρόκειται για εξωγήινο διαστημόπλοιο.