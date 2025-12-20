Νέα πρόκληση Γκιουλέρ για την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Να μην καλλιεργούνται αυταπάτες

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σχολιάζοντας τα σενάρια ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και σχετικά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για περαιτέρω στρατηγική σύμπλευση των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι οι συμφωνίες που υπογράφουν Αθήνα, Λευκωσία και Τελ Αβίβ «δεν συνιστούν απειλή» για την Τουρκία, προσθέτοντας ωστόσο σαφείς προειδοποιήσεις. «Και εμείς συνεργαζόμαστε και υπογράφουμε συμφωνίες με πολλές χώρες, χωρίς αυτές να στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων κρατών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε πληροφορίες περί εγκατάστασης ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας σε νησιά του Αιγαίου με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. «Πρόκειται για νησιά που, βάσει διεθνών συνθηκών, δεν θα έπρεπε να είναι οπλισμένα. Παρακολουθούμε στενά το ζήτημα και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα. Δεν πρέπει να έχουν υπερβολικές προσδοκίες», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές προς την ελληνική πλευρά.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας κατηγόρησε ανοιχτά Ελλάδα και Ισραήλ ότι επιχειρούν να παρεμποδίσουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Όπως είπε, η Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα με την προμήθεια των F-16, ωστόσο «στρατηγικός στόχος» παραμένει η απόκτηση των F-35. Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες άρσης των κυρώσεων CAATSA, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι «τα ζητήματα αυτά θα επιλυθούν διμερώς».

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE, ο Γκιουλέρ υποστήριξε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε οπλικά συστήματα και αμυντικές δυνατότητες, γεγονός που –όπως είπε– καθιστά την Τουρκία πολύτιμο εταίρο. Παράλληλα, κατηγόρησε την Ελλάδα ότι προσπαθεί να μπλοκάρει τη συμμετοχή της Άγκυρας για λόγους εθνικού συμφέροντος. «Δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα αν θα συμμετάσχουμε ή όχι. Θα έρθει η στιγμή που θα μας χρειαστούν περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις Γκιουλέρ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην περιοχή, καθώς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου θα συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στη Ραμάλα για συνομιλίες με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν συνάντηση των αρχηγών των Πολεμικών Αεροποριών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, με αντικείμενο την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας και την ανταλλαγή εκτιμήσεων για τις εξελίξεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με το ΚΑΝ News, στο επίκεντρο βρέθηκε η αυξανόμενη στρατιωτική ισχύς και περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας.

Οι πληροφορίες αυτές προκάλεσαν έντονη αντίδραση στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο για «ανησυχητική εμβάθυνση» της τριμερούς συνεργασίας, αποτυπώνοντας το αυξημένο γεωπολιτικό ενδιαφέρον και την ένταση που συνεχίζει να χαρακτηρίζει την περιοχή.

Γκιουλέρ: Και εμείς συνεργαζόμαστε και υπογράφουμε συμφωνίες με πολλές χώρες, χωρίς αυτές να στρέφονται εναντίον συγκεκριμένων κρατών

Νωρίτερα, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, σχολιάζοντας τα σενάρια ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και σχετικά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για περαιτέρω στρατηγική σύμπλευση των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.