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Δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» φθάνει στη Βενεζουέλα παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ
Ειδήσεις
19:34 - 20 Δεκ 2025

Δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» φθάνει στη Βενεζουέλα παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο μεταφοράς πετρελαίου και χημικών ουσιών, το οποίο είχε υποστεί κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, παρά τις προειδοποιήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για «πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό» πλοίων υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το πλοίο, με την ονομασία “Hyperion” και σημαία Γκάμπιας, εντοπίστηκε την Παρασκευή (19/12) κοντά σε διυλιστήριο στον κόλπο Αμουάι, ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο Marine Traffic που παρακολουθεί την κίνηση πλοίων σε πραγματικό χρόνο.

Το Hyperion είχε συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων των ΗΠΑ στις 10 Ιανουαρίου 2025, στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού των εσόδων της Ρωσίας από τον ενεργειακό τομέα. Το πλοίο θεωρείται μέρος του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε διεθνείς αγορές.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε τις κυρώσεις ως «απερίσκεπτη και σοβαρή απειλή» και δεσμεύθηκε να υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ορισμένοι διεθνείς αναλυτές χαρακτηρίζουν τους αποκλεισμούς ως πράξη πολέμου, σύμφωνα με διεθνείς συνθήκες.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που φέρονται να συμμετέχουν στη μεταφορά πετρελαίου της Βενεζουέλας. Στον κατάλογο των κυρώσεων περιλαμβάνονται τρία ανίψια της Σίλια Φλόρες, συζύγου του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς και άλλοι επιχειρηματίες που συνδέονται με τον Μαδούρο.

Η κλιμάκωση των αμερικανικών μέτρων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας πίεσης κατά της κυβέρνησης Μαδούρο, που περιλαμβάνει οικονομικά μέτρα και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών.

Ο πρόεδρος Μαδούρο κατηγορεί την Ουάσιγκτον για προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της Βενεζουέλας. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ απορρίπτουν τους ισχυρισμούς και χαρακτηρίζουν τον Μαδούρο έμπορο ναρκωτικών που παραμένει παράνομα στην εξουσία.

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