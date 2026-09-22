Διπλό χτύπημα στο Ορμούζ – Δύο τραυματίες σε τάνκερ ελληνικής διαχείρισης

Δύο τάνκερ δέχτηκαν επίθεση τα δύο τελευταία 24ωρα στα Στενά του Ορμούζ· το ένα εξ αυτών υπό βρετανική σημαία και με ελληνική διαχείριση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Seatrade Maritime News, το UKMTO (UK Maritime Trade Operations) ενημέρωσε ότι δεξαμενόπλοιο που πραγματοποιούσε εισερχόμενη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ χτυπήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου από άγνωστο βλήμα.

Κατά την ίδια πηγή, οι στρατιωτικές αρχές ενημέρωσαν ότι το δεξαμενόπλοιο πραγματοποιούσε διέλευση προς τον προορισμό του όταν χτυπήθηκε από το άγνωστο βλήμα. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Η εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Vanguard Tech κατονόμασε το πλοίο ως LR Stephanie. Τα διαθέσιμα στοιχεία της Pole Star Global παραπέμπουν επίσης στο συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας 72.825 dwt, το οποίο φέρει σημαία Νήσου Μαν και τελεί υπό τη διαχείριση της ελληνικής Universal Tankers.

Δύο τραυματίες στο πλήρωμα

Δύο μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα, χωρίς να χρειαστεί εξωτερική συνδρομή. Παρά το πλήγμα, το δεξαμενόπλοιο παρέμεινε επιχειρησιακό και συνέχισε την πορεία του με ίδια μέσα προς το επόμενο λιμάνι προσέγγισης.

Οι ζημιές στο πλοίο ήταν περιορισμένες και δεν επηρέασαν την ικανότητά του να συνεχίσει το ταξίδι. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το δεξαμενόπλοιο έφθασε στον προορισμό του λίγες ώρες αργότερα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση ή άλλη επίπτωση από το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, ενώ το UKMTO έχει καλέσει τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Επίθεση και την Κυριακή (20/9)

Μία ημέρα νωρίτερα, στις 20 Σεπτεμβρίου, είχε σημειωθεί επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον του υπό σημαία Λιβερίας υγραεριοφόρου Al Maryah, ενώ έπλεε σε θαλάσσια περιοχή εκτός των Στενών του Ορμούζ. Το πλοίο, που ανήκει στην ADNOC Logistics & Services, δεν υπέστη σημαντικές ζημιές και κατέπλευσε με ασφάλεια στο Κορ Φακάν. Και τα 19 μέλη του πληρώματος, μεταξύ των οποίων εννέα Ινδοί ναυτικοί, είναι καλά στην υγεία τους.

Τα δύο τελευταία περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε τρεις ακόμη επιθέσεις που καταγράφηκαν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Σε ένα από αυτά τα περιστατικά, δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ υπέστη ρήγμα στο κύτος, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.