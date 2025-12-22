Τραμπ: Καρατομεί 29 διπλωμάτες επιβάλλοντας το δόγμα America First στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακαλεί 29 διπλωμάτες από θέσεις πρέσβεων και άλλα ανώτερα πόστα σε πρεσβείες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αναδιαμορφώσει τη διπλωματική παρουσία των ΗΠΑ στο εξωτερικό με στελέχη που θεωρούνται πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις προτεραιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και το δόγμα «America First».

Οι επικεφαλής διπλωματικών αποστολών σε τουλάχιστον 29 χώρες ενημερώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ότι η θητεία τους θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς πρόκειται για εσωτερικές υπηρεσιακές μετακινήσεις, όπως μεταδίδει το AP.

Όλοι είχαν αναλάβει τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μπάιντεν, αλλά είχαν επιβιώσει από το πρώτο κύμα απομακρύνσεων στους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας Τραμπ, το οποίο στόχευε κυρίως πολιτικούς διορισμούς. Αυτό άλλαξε την Τετάρτη, όταν άρχισαν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις από την Ουάσινγκτον για την επικείμενη αποχώρησή τους.

Οι πρέσβεις υπηρετούν κατά την κρίση του προέδρου, αν και συνήθως παραμένουν στη θέση τους για τρία έως τέσσερα χρόνια. Όσοι επηρεάζονται από τις αλλαγές δεν χάνουν τη θέση τους στο διπλωματικό σώμα, αλλά επιστρέφουν στην Ουάσινγκτον για άλλες υπηρεσιακές αποστολές, εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει τον ακριβή αριθμό ή τα πρόσωπα που επηρεάζονται, υπερασπιζόμενο ωστόσο τις αλλαγές, τις οποίες χαρακτήρισε «μια τυπική διαδικασία σε κάθε κυβέρνηση». Τόνισε ότι ο πρέσβης αποτελεί «προσωπικό εκπρόσωπο του προέδρου» και ότι «είναι δικαίωμα του προέδρου να διασφαλίζει πως οι εκπρόσωποί του προωθούν την ατζέντα America First».

Η Αφρική είναι η ήπειρος που πλήττεται περισσότερο, με απομακρύνσεις πρέσβεων σε 13 χώρες: Μπουρούντι, Καμερούν, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκαμπόν, Ακτή Ελεφαντοστού, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιο, Νίγηρα, Νιγηρία, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σομαλία και Ουγκάντα.

Ακολουθεί η Ασία, με αλλαγές σε έξι χώρες: Φίτζι, Λάος, Νήσοι Μάρσαλ, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες και Βιετνάμ.

Στην Ευρώπη επηρεάζονται τέσσερις χώρες (Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο και Σλοβακία), ενώ δύο χώρες επηρεάζονται αντίστοιχα στη Μέση Ανατολή (Αλγερία και Αίγυπτος), στη Νότια και Κεντρική Ασία (Νεπάλ και Σρι Λάνκα) και στο δυτικό ημισφαίριο (Γουατεμάλα και Σουρινάμ).