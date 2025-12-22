ΠΑΣΟΚ: Το ΕΔΑΔ εξετάζει κατά προτεραιότητα την προσφυγή Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε σε καθεστώς προτεραιότητας την προσφυγή του Νίκου Ανδρουλάκη για την υπόθεση των υποκλοπών, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει έως τις 16 Φεβρουαρίου, όπως ενημερώνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ: «Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών.

Δίνεται μάλιστα προθεσμία στην Ελληνική Κυβέρνηση να υποβάλλει την αντίκρουση της ως τις 16 Φεβρουαρίου.

Παρήλθε ένας χρόνος και ουδέποτε εκτελέστηκε η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας μας.

Ο Πρωθυπουργός υπό την εποπτεία του οποίου ήταν η ΕΥΠ σιωπά ένοχα και σφυρίζει αδιάφορα για τον ορυμαγδό αποκαλύψεων στη δίκη των υποκλοπών για την χειραγώγηση της εξεταστικής επιτροπής το 2023 και την ύπαρξη κοινού κέντρου ΕΥΠ-predator.