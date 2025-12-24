ΟΗΕ: Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Τέσσερις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν τον μερικό ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντάς τον παράνομη ένοπλη επίθεση και καλώντας το Κογκρέσο των ΗΠΑ να παρέμβει.

«Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα επιβολής μονομερών κυρώσεων μέσω ένοπλου αποκλεισμού», ανέφεραν οι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σε κοινή τους δήλωση την Τετάρτη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και έχουν προχωρήσει σε αναχαιτίσεις πετρελαιοφόρων, στο πλαίσιο ενός ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων της Βενεζουέλας που θεωρούν ότι παραβιάζουν τις κυρώσεις.

Ο αποκλεισμός συνιστά απαγορευμένη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον άλλου κράτους σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πρόσθεσαν.

«Πρόκειται για τόσο σοβαρή χρήση βίας, ώστε αναγνωρίζεται ρητά ως παράνομη ένοπλη επίθεση από τον Ορισμό της Επιθετικότητας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 1974», ανέφεραν. «Η παράνομη χρήση βίας, καθώς και οι απειλές για περαιτέρω χρήση βίας στη θάλασσα και στην ξηρά, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή και άλλα δικαιώματα στη Βενεζουέλα και στην ευρύτερη περιοχή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορεί τη Βενεζουέλα ότι χρησιμοποιεί το πετρέλαιο —τον κύριο φυσικό της πόρο— για τη χρηματοδότηση «ναρκοτρομοκρατίας, εμπορίας ανθρώπων, δολοφονιών και απαγωγών».

Το Καράκας αρνείται κάθε εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών και υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο με στόχο την κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, των μεγαλύτερων στον κόσμο.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει δεκάδες αεροπορικές επιθέσεις κατά σκαφών που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά. Ωστόσο, δεν έχουν προσκομιστεί αποδείξεις για τους ισχυρισμούς αυτούς. Πάνω από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ πρέπει να παρέμβει

«Οι δολοφονίες αυτές συνιστούν παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή. Πρέπει να διερευνηθούν και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

«Παράλληλα, το Κογκρέσο των ΗΠΑ θα πρέπει να παρέμβει για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις και να άρει τον αποκλεισμό», πρόσθεσαν.

Κάλεσαν επίσης τα κράτη να λάβουν μέτρα για τον τερματισμό του αποκλεισμού και των παράνομων φόνων, καθώς και για την απόδοση δικαιοσύνης στους υπεύθυνους.

Τη δήλωση συνυπογράφουν οι: Μπεν Σολ, ειδικός εισηγητής για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της «τρομοκρατίας»· Τζορτζ Κατρούγκαλος, ειδικός στην προώθηση μιας δημοκρατικής και δίκαιης διεθνούς τάξης· ο ειδικός σε θέματα ανάπτυξης Σούρια Ντέβα· και η Τζίνα Ρομέρο, ειδική εισηγήτρια για το δικαίωμα στην ελευθερία της ειρηνικής συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι.