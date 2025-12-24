Τα αρχεία Έπσταϊν στη δημοσιότητα: Ονόματα, φωτογραφίες και σκιές εξουσίας

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) έδωσε στη δημοσιότητα πολλαπλές σειρές εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Τα αρχεία – τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, βίντεο και ανακριτικά έγγραφα – αναμένονταν με μεγάλο ενδιαφέρον, μετά την ψήφιση νόμου από το Κογκρέσο που υποχρεώνει την πλήρη δημοσιοποίησή τους έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, ορισμένοι νομοθέτες κατηγόρησαν το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι παραβιάζει τις νομικές του υποχρεώσεις, αφού δήλωσε ότι δεν θα μπορέσει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες» σελίδες εγγράφων εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση και δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Πολλές λεπτομέρειες στα χιλιάδες έγγραφα που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένες (μαυρισμένες). Αυτό έχει προκαλέσει επικρίσεις, καθώς σύμφωνα με τον νόμο που επιβάλλει τη δημοσιοποίησή τους, το μόνο υλικό που επιτρέπεται να αποκρύπτεται είναι οι ταυτότητες των θυμάτων του Έπσταϊν και πληροφορίες που αφορούν ενεργές ποινικές έρευνες.

Στα αρχεία που έχουν δημοσιευθεί περιλαμβάνονται ονόματα και εικόνες πολλών διάσημων προσώπων. Η αναφορά ή η απεικόνιση κάποιου στα αρχεία δεν αποτελεί ένδειξη παρανομίας, και πολλοί από όσους αναφέρονται στα έγγραφα – είτε σε αυτά είτε σε παλαιότερες αποκαλύψεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν – έχουν κατηγορηματικά αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ακολουθεί μια επισκόπηση του BBC όσων έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής από τις δημοσιεύσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Email του FBI υποδηλώνει 10 πιθανούς «συνωμότες»

Μεταξύ των εγγράφων που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται email που φαίνεται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ στελεχών του FBI το 2019 και αναφέρουν 10 πιθανούς «συνωμότες» στην υπόθεση Έπσταϊν.

Στα email αναφέρεται ότι έξι από αυτούς είχαν λάβει κλήσεις (subpoenas), μεταξύ των οποίων τρεις στη Φλόριντα, ένας στη Βοστώνη, ένας στη Νέα Υόρκη και ένας στο Κονέκτικατ.

Τέσσερις κλήσεις δεν είχαν ακόμη επιδοθεί όταν εστάλησαν τα email, συμπεριλαμβανομένης μίας προς έναν «πλούσιο επιχειρηματία στο Οχάιο».

Ένα άλλο email που στάλθηκε στο FBI της Νέας Υόρκης παρέχει ενημέρωση για τους φερόμενους συνωμότες και φαίνεται αυτή τη φορά να αναφέρει πολλαπλά ονόματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι λογοκριμένα.

Δύο ονόματα δεν έχουν λογοκριθεί: της Γκισλέιν Μάξγουελ και του Γουέξνερ.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργός και στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, καταδικάστηκε το 2022 σε 20 χρόνια φυλάκισης για εμπορία ανηλίκων και άλλα αδικήματα.

Το email που αναφέρει το όνομα Γουέξνερ σημειώνει: «Δεν γνωρίζω αν το Οχάιο επικοινώνησε με τον Γουέξνερ», και προφανώς αναφέρεται στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Victoria’s Secret, Λες Γουέξνερ.

Ο Γουέξνερ, ο οποίος είχε δημόσια φιλική σχέση με τον Έπσταϊν, δήλωσε το 2019 ότι ήταν «ντροπιασμένος» για τους δεσμούς του με τον χρηματιστή.

Απαντώντας στη δημοσίευση των εγγράφων της 23ης Δεκεμβρίου, οι δικηγόροι του Γουέξνερ δήλωσαν στο BBC News ότι «ο βοηθός ομοσπονδιακός εισαγγελέας που είχε την ευθύνη της έρευνας Έπσταϊν είχε δηλώσει τότε ότι ο κ. Γουέξνερ δεν ήταν ούτε συνωμότης ούτε στόχος της έρευνας».

Ο Μπιλ Κλίντον σε πισίνα και τζακούζι

Αρκετές από τις εικόνες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Σε μία φωτογραφία φαίνεται να κολυμπά σε πισίνα, ενώ σε άλλη είναι ξαπλωμένος ανάσκελα με τα χέρια πίσω από το κεφάλι σε αυτό που μοιάζει με τζακούζι.

Ο Κλίντον είχε φωτογραφηθεί αρκετές φορές με τον Έπσταϊν κατά τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές του 2000, πριν από την πρώτη σύλληψη του Έπσταϊν. Ο Κλίντον δεν έχει ποτέ κατηγορηθεί από επιζώντες της κακοποίησης του Έπσταϊν και έχει αρνηθεί ότι γνώριζε για τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Εκπρόσωπος του Κλίντον εξέδωσε δεύτερη δήλωση μετά τη δημοσίευση των αρχείων, κατηγορώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι προστατεύει «κάποιον ή κάτι». Ο Άνχελ Ουρένια έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν γνωρίζουμε ποιον, τι ή γιατί. Αλλά γνωρίζουμε αυτό: δεν χρειαζόμαστε τέτοια προστασία». Ζήτησε επίσης τη δημοσιοποίηση των υπολοίπων αρχείων.

Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ήταν δεκαετιών. «Μπορούν να δημοσιεύσουν όσες θολές φωτογραφίες 20 και πλέον ετών θέλουν, αλλά αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν αφορούσε, ποτέ δεν θα αφορά», είπε.

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων εδώ. Η πρώτη δεν γνώριζε τίποτα και διέκοψε κάθε σχέση με τον Έπσταϊν πριν αποκαλυφθούν τα εγκλήματά του. Η δεύτερη συνέχισε τις σχέσεις μαζί του και μετά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ φέρεται να γνωρίστηκε με ανήλικη και να ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Έπσταϊν

Ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται επίσης στις σειρές εγγράφων που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Δικαστικά έγγραφα περιγράφουν ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Έπσταϊν φέρεται να σύστησε στον Τραμπ ένα 14χρονο κορίτσι στο θέρετρο Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, τη δεκαετία του 1990 ο Έπσταϊν φέρεται να αγκούνιασε τον Τραμπ και να του είπε «παιγνιωδώς», αναφερόμενος στο κορίτσι: «Αυτή είναι καλή, σωστά;».

Ο Τραμπ χαμογέλασε και έγνεψε καταφατικά, σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε το 2020 κατά της περιουσίας του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «και οι δύο γέλασαν», ενώ το κορίτσι ένιωσε άβολα, αλλά «τότε ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει το γιατί».

Το θύμα καταγγέλλει ότι υπέστη κακοποίηση και χειραγώγηση από τον Έπσταϊν επί πολλά χρόνια. Στη δικαστική κατάθεση δεν διατυπώνει κατηγορίες εναντίον του Τραμπ.

Απαντώντας σε αίτημα σχολίου του BBC, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «η πιο διαφανής στην ιστορία» και ότι «έκανε περισσότερα για τα θύματα απ’ ό,τι οι Δημοκρατικοί».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ήταν φίλος του Έπσταϊν για χρόνια, αλλά ότι οι σχέσεις τους διακόπηκαν γύρω στο 2004, αρκετά πριν από την πρώτη σύλληψη του Έπσταϊν. Έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία.

Ταξίδια με το αεροπλάνο του Έπσταϊν περισσότερα απ’ όσα ήταν γνωστά

Σε άλλη σειρά εγγράφων, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Νέα Υόρκη φαίνεται να αναφέρουν ότι ο Τραμπ πέταξε με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν περισσότερες φορές απ’ ό,τι ήταν έως τώρα γνωστό.

Σε email του Ιανουαρίου 2020, εισαγγελέας γράφει ότι νέα αρχεία πτήσεων «δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ταξίδεψε με το ιδιωτικό τζετ του Έπσταϊν πολύ περισσότερες φορές απ’ όσες είχαν αναφερθεί ή γνωρίζαμε».

Ο Τραμπ αναφέρεται ως επιβάτης σε «τουλάχιστον οκτώ πτήσεις μεταξύ 1993 και 1996», ενώ η Μάξγουελ βρισκόταν σε τουλάχιστον τέσσερις από αυτές. Αναφέρεται επίσης ότι ταξίδευε κατά καιρούς με τη Μάρλα Μέιπλς, την κόρη του Τίφανι και τον γιο του Έρικ.

Η Μάρλα Μέιπλς ήταν παντρεμένη με τον Τραμπ από το 1993 έως το 1999.

Σε δύο άλλες πτήσεις, δύο γυναίκες επιβάτιδες χαρακτηρίζονται ως πιθανοί μάρτυρες στην υπόθεση Μάξγουελ.

Το χρονικό διάστημα των φερόμενων ταξιδιών συμπίπτει με τα έτη που εξέτασαν οι εισαγγελείς τη δράση και τις μετακινήσεις της Μάξγουελ. Η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη για συνωμοσία με τον Έπσταϊν με σκοπό τη στρατολόγηση και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι ορισμένα αρχεία «περιέχουν ψευδείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του προέδρου Τραμπ που κατατέθηκαν στο FBI λίγο πριν τις εκλογές του 2020».

Email από τον «A» και φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει τον Άντριου ξαπλωμένο στα γόνατα άλλων

Μεταξύ των φωτογραφιών και εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται μία φωτογραφία που φαίνεται να δείχνει τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ξαπλωμένο επάνω στα γόνατα πέντε ατόμων, των οποίων τα πρόσωπα έχουν λογοκριθεί.

Στην εικόνα διακρίνεται πίσω τους η Γκισλέιν Μάξγουελ, η καταδικασμένη συνεργός του Έπσταϊν.

Ο Άντριου έχει βρεθεί επί σειρά ετών στο επίκεντρο έντονης κριτικής και ελέγχου για την παλαιότερη φιλία του με τον Έπσταϊν, ο οποίος δεν εμφανίζεται στη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Ένα ακόμη αρχείο που ξεχωρίζει είναι ένα email του 2001, το οποίο στάλθηκε από άτομο που αναφέρεται ως «A».

Το μήνυμα, το οποίο απευθύνεται στη Μάξγουελ, αναφέρει ότι ο «A» βρίσκεται στο «Θερινό Καμπ του Μπάλμοραλ για τη Βασιλική Οικογένεια». Το Μπάλμοραλ ενδέχεται να αναφέρεται στο Κάστρο Μπάλμοραλ, που χρησιμοποιείται ως θερινό καταφύγιο από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο «A», ο οποίος αναφέρεται επίσης ως «Ο Αόρατος Άνθρωπος», ρωτά στη συνέχεια τη Μάξγουελ:

«Μου βρήκες καινούριους ακατάλληλους φίλους;»

Το email του «A» στάλθηκε από διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρόμοια, αλλά ελαφρώς διαφορετική, από εκείνη που εμφανιζόταν σε φωτογραφία προηγούμενης δημοσίευσης αρχείων, καταχωρισμένη στο τηλεφωνικό βιβλίο του Έπσταϊν με την επαφή «Δούκας της Υόρκης».

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος στο παρελθόν έφερε τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον Έπσταϊν και έχει δηλώσει ότι δεν «είδε, δεν υπήρξε μάρτυρας ούτε υποψιάστηκε ποτέ συμπεριφορές του είδους που οδήγησαν αργότερα στη σύλληψη και καταδίκη του».

Παρουσίες των Μάικλ Τζάκσον, Νταϊάνα Ρος, Κρις Τάκερ και Μικ Τζάγκερ

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις 19 Δεκεμβρίου περιλάμβαναν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα συλλογή διασήμων που έχει εμφανιστεί σε οποιαδήποτε δημοσιοποίηση αρχείων σχετικών με τον Έπσταϊν.

Ο Έπσταϊν, πρώην χρηματιστής, ήταν γνωστός για τις υψηλού προφίλ διασυνδέσεις του στους χώρους της ψυχαγωγίας, της πολιτικής και των επιχειρήσεων.

Ορισμένες από τις εικόνες τον δείχνουν μαζί με αστέρες όπως ο Μάικλ Τζάκσον, ο Μικ Τζάγκερ και η Νταϊάνα Ρος.

Δεν είναι σαφές πού ή πότε τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες ούτε σε ποιο πλαίσιο. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Έπσταϊν είχε ουσιαστική σχέση με όλα αυτά τα πρόσωπα ή αν απλώς παρευρέθηκε στις ίδιες εκδηλώσεις. Σε προηγούμενες δημοσιεύσεις από την περιουσία του Έπσταϊν είχαν συμπεριληφθεί φωτογραφίες που δεν είχε τραβήξει ο ίδιος και από εκδηλώσεις στις οποίες δεν είχε παρευρεθεί.

Σε μία από τις νέες φωτογραφίες, ο Έπσταϊν εμφανίζεται μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον. Σε άλλη, ο θρύλος των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ ποζάρει με τον Μπιλ Κλίντον και μία γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έχει λογοκριθεί. Όλοι φορούν επίσημη ενδυμασία κοκτέιλ.

Άλλη εικόνα δείχνει τον Τζάκσον μαζί με τον Κλίντον και τη Ρος, σε έναν μικρό χώρο, με πολλά άλλα πρόσωπα στη φωτογραφία να έχουν λογοκριθεί.

Αρκετές φωτογραφίες περιλαμβάνουν τον ηθοποιό Κρις Τάκερ. Σε μία φαίνεται να ποζάρει καθισμένος δίπλα στον Κλίντον σε τραπέζι δείπνου, ενώ σε άλλη εμφανίζεται στον διάδρομο αεροδρομίου μαζί με τη Μάξγουελ.

Το BBC επισημαίνει ότι έχει επικοινωνήσει με τον Τζάγκερ, τον Τάκερ και τη Ρος για σχόλιο.

Ο Κλίντον έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι γνώριζε για τα σεξουαλικά εγκλήματα του Έπσταϊν. Απαντώντας στη δημοσιοποίηση των αρχείων, εκπρόσωπός του δήλωσε ότι οι φωτογραφίες είναι δεκαετιών. «Αυτό δεν αφορά τον Μπιλ Κλίντον. Ποτέ δεν αφορούσε, ποτέ δεν θα αφορά», είπε.

Η Μάξγουελ φωτογραφημένη στο Downing Street

Άλλη φωτογραφία δείχνει τη Γκισλέιν Μάξγουελ να ποζάρει μόνη της μπροστά από την πόρτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Δεν παρέχεται κανένα πλαίσιο για το γιατί βρισκόταν εκεί ή πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Δεν είναι γνωστό ποιος ήταν πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη χρονική περίοδο που τραβήχτηκε η εικόνα, ούτε με ποια ιδιότητα επισκεπτόταν τον χώρο η Μάξγουελ.

Καταγγέλλουσα είπε ότι ο Έπσταϊν απείλησε να κάψει το σπίτι της

Ένα από τα πρώτα πρόσωπα που είναι γνωστό ότι κατήγγειλαν τον Έπσταϊν εμφανίζεται στα αρχεία.

Η Μαρία Φάρμερ, καλλιτέχνιδα που είχε εργαστεί για τον Έπσταϊν, κατέθεσε στο FBI το 1996 ότι εκείνος είχε κλέψει προσωπικές φωτογραφίες που η ίδια είχε τραβήξει των δύο ανήλικων αδελφών της, ηλικίας 12 και 16 ετών.

Η Φάρμερ δήλωσε στην καταγγελία της ότι πίστευε πως ο Έπσταϊν πούλησε τις φωτογραφίες σε πιθανούς αγοραστές και ότι την απείλησε πως θα κάψει το σπίτι της αν μιλούσε σε οποιονδήποτε για το θέμα.

Το όνομά της είναι λογοκριμένο στα αρχεία, ωστόσο η ίδια επιβεβαίωσε ότι η κατάθεση αφορά εκείνη.

Στην αναφορά του 1996, ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Έπσταϊν της είχε ζητήσει να τραβήξει φωτογραφίες νεαρών κοριτσιών σε πισίνες.

«Ο Έπσταϊν απειλεί τώρα τη [λογοκριμένο] ότι αν μιλήσει σε οποιονδήποτε για τις φωτογραφίες, θα κάψει το σπίτι της», αναφέρει η έκθεση.

Μετά τη δημοσίευση των αρχείων, η Φάρμερ δήλωσε ότι ένιωσε δικαιωμένη έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια. «Νιώθω αποκατεστημένη», είπε.

Μέρος του υλικού παραμένει ακόμη αδημοσίευτο

Μεταξύ των εγγράφων που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περιλαμβάνονται πολλά που είναι λογοκριμένα, όπως αστυνομικές καταθέσεις, ανακριτικές εκθέσεις και φωτογραφίες.

Σύμφωνα με το CBS, συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, περισσότερες από 550 σελίδες της πρώτης δημοσίευσης εγγράφων στις 19 Δεκεμβρίου ήταν πλήρως λογοκριμένες. Σε αυτές περιλαμβάνεται έγγραφο που αφορά έρευνα ενόρκων, όπου 100 σελίδες είχαν μαυριστεί εξ ολοκλήρου.

Οι αρχές, όπως προβλέπει ο νόμος, επιτρέπεται να αποκρύπτουν υλικό για την προστασία της ταυτότητας των θυμάτων ή για υποθέσεις που αφορούν ενεργές ποινικές έρευνες, όμως ήταν υποχρεωμένες να αιτιολογούν τέτοιες λογοκρίσεις — κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Όταν ρωτήθηκε γιατί δεν δημοσιεύθηκαν όλα τα αρχεία έως την καταληκτική ημερομηνία της 19ης Δεκεμβρίου, ο Μπλανς απάντησε:

«Είναι πολύ απλό και πολύ σαφές. Ο νόμος απαιτεί επίσης να προστατεύουμε τα θύματα».

Μετά την αρχική δημοσίευση, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι το υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτελεί μόνο μέρος όσων πρόκειται να ακολουθήσουν.

Ο Μπλανς δήλωσε ότι το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες» έως την προθεσμία και ότι αναμένει να ακολουθήσουν «αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη» τις επόμενες εβδομάδες.

Μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται ενεργά στο ζήτημα, μεταξύ των οποίων ο Δημοκρατικός Ρο Κάνα και ο Ρεπουμπλικανός Τόμας Μάσι, έχουν απειλήσει με νομικές ενέργειες κατά στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης λόγω της καθυστέρησης.

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