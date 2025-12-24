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Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
Ειδήσεις
17:27 - 24 Δεκ 2025

Ερντογάν: Δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε την Τετάρτη (24/12) στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο κατά τη σημερινή του ομιλία στη διευρυμένη σύνοδο των επικεφαλής των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΑΚΡ, τοποθετώντας τις δηλώσεις του στο γενικότερο πλαίσιο των περιφερειακών εξελίξεων.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τουρκία ούτε παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων κρατών ούτε επιτρέπει να θιγούν τα δικά της, ανεξαρτήτως αν το ζήτημα αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Τόνισε ακόμη ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενέργειες που, κατά την άποψή της, πλήττουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, υπογραμμίζοντας πως συμφωνίες, υπογραφές ή πολιτικά μηνύματα δεν δεσμεύουν την τουρκική πλευρά ούτε οδηγούν σε αλλαγή της πολιτικής της. Στο ίδιο πλαίσιο, άσκησε δριμεία κριτική σε όσους, όπως είπε, φέρουν ευθύνη για τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είτε πρόκειται για την Ανατολική Μεσόγειο, είτε για το Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού εμείς δεν παραβιάζουμε δικαιώματα (άλλων), αλλά ούτε και επιτρέπουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας. Δεν θα επιτρέψουμε την καταπάτηση και την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων. Συμφωνίες μπορούν να γίνουν, υπογραφές μπορούν να μπουν, διάφορα μηνύματα μπορούν να σταλούν με δοτές ερωτήσεις. Τίποτα από αυτά δεν μας δεσμεύει, δεν αλλάζει την πολιτική μας. Τα λόγια εκείνων που τα χέρια τους είναι βαμμένα με το αίμα 70.000 Παλαιστίνιων αδελφών μας δεν έχουν για εμάς περισσότερη αξία από τον κούφιο ήχο του ντενεκέ».

Στη συνέχεια διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία δεν έχει πέσει ούτε πρόκειται να πέσει σε παγίδες και ότι δεν έχει υποχωρήσει ούτε θα υποχωρήσει απέναντι σε προκλήσεις, λέγοντας: «Δεν παγιδευτήκαμε και δεν θα παγιδευτούμε. Δεν υποκύψαμε στις προκλήσεις και δεν θα υποκύψουμε».

Νωρίτερα, ο Ερντογάν είχε εξαπολύσει επίθεση κατά του Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία προσεύχεται για τη Γάζα, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό, καθώς –όπως ανέφερε– θα ενισχύσει περαιτέρω τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους και δεν θα αφήσει τη Γάζα μόνη της. Με έμφαση σημείωσε: «Ως Τουρκία, δεν θα υποκύψουμε, δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε αναφορά στην ιστορική παρουσία και ταυτότητα της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι το τουρκικό έθνος βρίσκεται στη συγκεκριμένη γεωγραφία εδώ και περίπου χίλια χρόνια, έχοντας πληρώσει βαρύ τίμημα και δώσει αγώνες για την επιβίωσή του. Όπως είπε: «Είμαστε μια διαφορετική χώρα, ένα πολύ διαφορετικό έθνος. Από το 1071 βρισκόμαστε σε αυτή τη γεωγραφία. Πληρώσαμε τίμημα, αγωνιστήκαμε, δώσαμε τη ζωή μας, πήραμε ζωές. Έτσι καταφέραμε να επιβιώσουμε σε αυτά τα εδάφη για χίλια χρόνια».

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης τη βαθιά του θλίψη για τη συντριβή αεροσκάφους το προηγούμενο βράδυ κοντά στην Άγκυρα, στο οποίο επέβαινε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της κυβέρνησης της Τρίπολης στη Λιβύη, αντιστράτηγος Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ αλ Χαντάντ, μαζί με τη συνοδεία του.

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