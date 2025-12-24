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Τραμπ κατά Κόλμπερτ: Το CBS να ακυρώσει άμεσα την εκπομπή του
Ειδήσεις
22:14 - 24 Δεκ 2025

Τραμπ κατά Κόλμπερτ: Το CBS να ακυρώσει άμεσα την εκπομπή του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα, ιδιαίτερα σκληρή επίθεση κατά του παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ, ζητώντας δημόσια να «βγει άμεσα εκτός αέρα» η εκπομπή The Late Show.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Κόλμπερτ «αποτυχημένο», «χωρίς ταλέντο» και ότι «περπατά σαν πεθαμένος» υποστηρίζοντας ότι μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Κόλμπερτ ότι «τρέφεται από το μίσος» και ότι έχει ανύπαρκτα ποσοστά τηλεθέασης, ενώ κάλεσε το CBS να τον απομακρύνει άμεσα, χρησιμοποιώντας προκλητική και εμπρηστική γλώσσα. Στη συνέχεια, διεύρυνε την επίθεσή του και προς τα αμερικανικά δίκτυα γενικότερα, αμφισβητώντας ακόμη και το δικαίωμά τους να διατηρούν τις τηλεοπτικές τους άδειες, επειδή —όπως είπε— είναι «σχεδόν 100% αρνητικά» απέναντι στον ίδιο, το κίνημα MAGA και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Η νέα αυτή παρέμβαση έρχεται λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση ότι το The Late Show with Stephen Colbert θα ολοκληρωθεί το 2026, απόφαση που ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαιρετίσει, αποδίδοντάς την αποκλειστικά στην «έλλειψη ταλέντου» και στο οικονομικό κόστος της εκπομπής για το CBS.

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