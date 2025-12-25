Το Πεκίνο ελπίζει σε τήρηση των συμφωνηθέντων για τη μεταβίβαση του TikTok στις ΗΠΑ

Η κινεζική κυβέρνηση επιθυμεί οι εταιρείες να βρίσκουν λύσεις που να συμμορφώνονται με τους εγχώριους νόμους και κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως ανέφερε την Πέμπτη (25/12) εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τη μεταβίβαση του αμερικανικού σκέλους της TikTok.

Σύμφωνα με το Reuters, η κινεζική εταιρεία μητρική της TikTok, ByteDance, υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα δεσμευτικές συμφωνίες για τη μεταφορά του ελέγχου των δραστηριοτήτων της εφαρμογής στις ΗΠΑ σε ομάδα επενδυτών, μεταξύ των οποίων και η Oracle, σημειώνοντας ένα σημαντικό βήμα προς την αποφυγή απαγόρευσης στις ΗΠΑ και τερματισμό ετών αβεβαιότητας.

Η εκπρόσωπος Χε Γιονγκτσιάν δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Κίνα ελπίζει η αμερικανική πλευρά να συνεργαστεί προς την ίδια κατεύθυνση, να τηρήσει υπεύθυνα τις δεσμεύσεις της και να διασφαλίσει ένα δίκαιο, ανοικτό, διαφανές και χωρίς διακρίσεις επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε οι κινεζικές επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν στις ΗΠΑ με σταθερότητα και συνέπεια.