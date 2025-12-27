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Ιταλία και Ισπανία: Σε χαμηλό 16ετίας το κόστος δανεισμού – Κατρακύλησαν τα spreads
Ειδήσεις
17:44 - 27 Δεκ 2025

Ιταλία και Ισπανία: Σε χαμηλό 16ετίας το κόστος δανεισμού – Κατρακύλησαν τα spreads

Reporter.gr Newsroom
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Το κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις Ιταλίας και Ισπανίας έχει φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών σε σύγκριση με τη Γερμανία, καθώς οι επενδυτές ανταμείβουν τη Ρώμη και τη Μαδρίτη για τα μέτρα λιτότητας και εκφράζουν ανησυχίες για την αύξηση του χρέους σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.

Το spread των 10ετών ιταλικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά Bunds περιορίστηκε αυτόν τον μήνα στις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2009. Παράλληλα, η ισχυρή ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας οδήγησε το spread των 10ετών ισπανικών ομολόγων κάτω από τις 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Πρόκειται για τα χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο της κρίσης της ευρωζώνης, όταν τα υψηλά επίπεδα χρέους αύξησαν το κόστος δανεισμού και στις δύο χώρες, εντείνοντας τους φόβους για πιθανή διάλυση του μπλοκ.

Όπως επισημαίνει ο Άλες Κούτνι, επικεφαλής διεθνών επιτοκίων στη Vanguard, «οι αγορές έχουν μακρά μνήμη, αλλά με τα σωστά κίνητρα είναι διατεθειμένες να γυρίσουν σελίδα».

Οι διαχειριστές κεφαλαίων στρέφονται πλέον προς τα ιταλικά και ισπανικά ομόλογα, αξιοποιώντας την ευρύτερη ανάκαμψη των οικονομιών της νότιας Ευρώπης, και υποστηρίζουν ότι δεν έχει πλέον νόημα να θεωρούνται οι δύο χώρες υψηλού ρίσκου «περιφέρεια» της ευρωζώνης.

Την ίδια στιγμή, το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία έχουν αυξήσει το κόστος δανεισμού της χώρας πάνω από αυτό της Ισπανίας, ενώ ακόμη και η Γερμανία βλέπει τα επιτόκια δανεισμού της να αυξάνονται μετά την ψήφιση πακέτου δαπανών ύψους 1 τρισ. ευρώ.

Ο Κούτνι προβλέπει ότι το spread θα μειωθεί περαιτέρω τον επόμενο χρόνο, με την Ιταλία να κυμαίνεται 0,5–0,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τη Γερμανία και την Ισπανία 0,3–0,4 μονάδες υψηλότερα.

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