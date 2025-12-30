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Ζελένσκι: Συζητήσεις με Τραμπ για πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία
Ειδήσεις
18:47 - 30 Δεκ 2025

Ζελένσκι: Συζητήσεις με Τραμπ για πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αποκάλυψε την Τρίτη ότι το Κίεβο έχει συζητήσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την πιθανή αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, σε συνομιλία του με τα μέσα ενημέρωσης μέσω WhatsApp, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ουκρανική κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου και εξέφρασε τη διαθεσιμότητά του να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε οποιαδήποτε μορφή, προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη.

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