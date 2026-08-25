Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp

Ξένες κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να παραβιάσουν λογαριασμούς εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την υπηρεσία κυβερνοάμυνας της ΕΕ.

Όπως αναφέρει εσωτερική παρουσίαση που περιήλθε στην κατοχή του POLITICO, η οποία έγινε τον Ιούλιο σε αξιωματούχους των εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ, η «κατάληψη λογαριασμών με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους» κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικότερων απειλών που αντιμετωπίζει η Ένωση φέτος.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναγνώριση ότι αξιωματούχοι της ΕΕ αποτέλεσαν στόχο κυβερνοεπιθέσεων μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, μετά τις προειδοποιήσεις αρκετών εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας για εκστρατεία που συνδέεται με ρωσικές ομάδες κυβερνοαπειλών νωρίτερα φέτος.

Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, ευρωπαϊκή αρχή συνδέει επισήμως τέτοιου είδους επιθέσεις με ξένη κυβέρνηση.

Οι αξιωματούχοι αποτέλεσαν στόχο λεγόμενων «στοχευμένων επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος με κρατική υποστήριξη», σύμφωνα με την παρουσίαση. Πρόκειται για έναν όρο που περιγράφει στοχευμένες και εξατομικευμένες εκστρατείες, οι οποίες υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς και έχουν ως στόχο να πείσουν συγκεκριμένα άτομα να κάνουν κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή να ανοίξουν κακόβουλα συνημμένα αρχεία.

Οι χάκερ χρησιμοποίησαν «τεχνικές κοινωνικής μηχανικής» για να εξαπατήσουν Ευρωπαίους αξιωματούχους, δημιουργώντας εξατομικευμένα μηνύματα που ήταν πιο πιθανό να πείσουν τα θύματα να ανταποκριθούν στην παγίδα.

Νωρίτερα φέτος, το POLITICO είχε αποκαλύψει πρώτο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από ορισμένους από τους υψηλότερα ιστάμενους αξιωματούχους της να κλείσουν μια ομάδα στο Signal, λόγω φόβων για πιθανή κυβερνοπειρατεία. Η εξέλιξη σημειώθηκε την ίδια περίοδο με μια σειρά προειδοποιήσεων από εθνικές αρχές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες καλούσαν τις κυβερνήσεις να απομακρυνθούν από εμπορικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp και το Signal, για επίσημες επικοινωνίες.

Τον Μάρτιο, τουλάχιστον πέντε εθνικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν δημοσίως για κυβερνοεπιθέσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη μέσω Signal και WhatsApp. Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών απέδωσαν συγκεκριμένα την εκστρατεία στη Ρωσία, ενώ η Γερμανία προειδοποίησε ότι οι χάκερ στόχευαν «υψηλόβαθμα πρόσωπα στην πολιτική, τον στρατό και τη διπλωματία, καθώς και ερευνητικούς δημοσιογράφους».

Οι υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει τότε ότι οι χάκερ παρίσταναν ένα ψεύτικο chatbot υποστήριξης του Signal, προκειμένου να πείσουν τους χρήστες να μοιραστούν τους κωδικούς τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών, να διαβάζουν τα εισερχόμενα μηνύματα και να αποκτούν πρόσβαση στις ομαδικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, όπως αναφέρεται στην παρουσίαση, οι θεσμοί της Ένωσης έχουν αντιμετωπίσει οκτώ «σημαντικά περιστατικά» κυβερνοασφάλειας από την αρχή του έτους.

Μία από τις βασικές προκλήσεις που επισημάνθηκαν είναι ότι οι διαφορετικοί θεσμοί της ΕΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές λύσεις κυβερνοασφάλειας, ενώ δεν διαθέτουν μια κοινή λύση για την ανταλλαγή ευαίσθητων και διαβαθμισμένων εγγράφων.