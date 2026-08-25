ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp
Ειδήσεις
16:51 - 25 Αυγ 2026

Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ξένες κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να παραβιάσουν λογαριασμούς εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την υπηρεσία κυβερνοάμυνας της ΕΕ.

Όπως αναφέρει εσωτερική παρουσίαση που περιήλθε στην κατοχή του POLITICO, η οποία έγινε τον Ιούλιο σε αξιωματούχους των εθνικών κυβερνήσεων της ΕΕ, η «κατάληψη λογαριασμών με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους» κατατάσσεται μεταξύ των σημαντικότερων απειλών που αντιμετωπίζει η Ένωση φέτος.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναγνώριση ότι αξιωματούχοι της ΕΕ αποτέλεσαν στόχο κυβερνοεπιθέσεων μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, μετά τις προειδοποιήσεις αρκετών εθνικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας για εκστρατεία που συνδέεται με ρωσικές ομάδες κυβερνοαπειλών νωρίτερα φέτος.

Παράλληλα, είναι η πρώτη φορά που, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, ευρωπαϊκή αρχή συνδέει επισήμως τέτοιου είδους επιθέσεις με ξένη κυβέρνηση.

Οι αξιωματούχοι αποτέλεσαν στόχο λεγόμενων «στοχευμένων επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος με κρατική υποστήριξη», σύμφωνα με την παρουσίαση. Πρόκειται για έναν όρο που περιγράφει στοχευμένες και εξατομικευμένες εκστρατείες, οι οποίες υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς και έχουν ως στόχο να πείσουν συγκεκριμένα άτομα να κάνουν κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή να ανοίξουν κακόβουλα συνημμένα αρχεία.

Οι χάκερ χρησιμοποίησαν «τεχνικές κοινωνικής μηχανικής» για να εξαπατήσουν Ευρωπαίους αξιωματούχους, δημιουργώντας εξατομικευμένα μηνύματα που ήταν πιο πιθανό να πείσουν τα θύματα να ανταποκριθούν στην παγίδα.

Νωρίτερα φέτος, το POLITICO είχε αποκαλύψει πρώτο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από ορισμένους από τους υψηλότερα ιστάμενους αξιωματούχους της να κλείσουν μια ομάδα στο Signal, λόγω φόβων για πιθανή κυβερνοπειρατεία. Η εξέλιξη σημειώθηκε την ίδια περίοδο με μια σειρά προειδοποιήσεων από εθνικές αρχές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες καλούσαν τις κυβερνήσεις να απομακρυνθούν από εμπορικές εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως το WhatsApp και το Signal, για επίσημες επικοινωνίες.

Τον Μάρτιο, τουλάχιστον πέντε εθνικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν δημοσίως για κυβερνοεπιθέσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη μέσω Signal και WhatsApp. Οι ολλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών απέδωσαν συγκεκριμένα την εκστρατεία στη Ρωσία, ενώ η Γερμανία προειδοποίησε ότι οι χάκερ στόχευαν «υψηλόβαθμα πρόσωπα στην πολιτική, τον στρατό και τη διπλωματία, καθώς και ερευνητικούς δημοσιογράφους».

Οι υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει τότε ότι οι χάκερ παρίσταναν ένα ψεύτικο chatbot υποστήριξης του Signal, προκειμένου να πείσουν τους χρήστες να μοιραστούν τους κωδικούς τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών, να διαβάζουν τα εισερχόμενα μηνύματα και να αποκτούν πρόσβαση στις ομαδικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, όπως αναφέρεται στην παρουσίαση, οι θεσμοί της Ένωσης έχουν αντιμετωπίσει οκτώ «σημαντικά περιστατικά» κυβερνοασφάλειας από την αρχή του έτους.

Μία από τις βασικές προκλήσεις που επισημάνθηκαν είναι ότι οι διαφορετικοί θεσμοί της ΕΕ εξακολουθούν να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές λύσεις κυβερνοασφάλειας, ενώ δεν διαθέτουν μια κοινή λύση για την ανταλλαγή ευαίσθητων και διαβαθμισμένων εγγράφων.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 16:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;
Ανεμοδείκτης

Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις
Αυτοδιοίκηση

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος
Οικονομία

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισλανδία: Η νέα γέφυρα της ΕΕ προς την Αρκτική – Τα διακυβεύματα του δημοψηφίσματος της 29ης Αυγούστου
Ειδήσεις

Ισλανδία: Η νέα γέφυρα της ΕΕ προς την Αρκτική – Τα διακυβεύματα του δημοψηφίσματος της 29ης Αυγούστου

«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα της ευρωζώνης – Πτώση 1,3% τον Ιούνιο
Ειδήσεις

«Φρένο» στην οικοδομική δραστηριότητα της ευρωζώνης – Πτώση 1,3% τον Ιούνιο

Στο τραπέζι η μετακίνηση Patriot στην Κρήτη υπό το βάρος της ιρανικής απειλής
Πολιτική

Στο τραπέζι η μετακίνηση Patriot στην Κρήτη υπό το βάρος της ιρανικής απειλής

ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τη Μονή Σινά – Ζητά απαντήσεις για κράτος δικαίου και θρησκευτική ελευθερία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Παρέμβαση στην Κομισιόν για τη Μονή Σινά – Ζητά απαντήσεις για κράτος δικαίου και θρησκευτική ελευθερία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:41

Ρωσία: Έως τον Σεπτέμβριο απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου – Πιθανότητα παράτασης έως τέλος του έτους

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:32

Μερτς: Υβριδικές επιθέσεις απειλούν τη Γερμανία - «Στο μικροσκόπιο» εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν στη Λειψία

Σχόλια Αγοράς
25/08/2026 - 17:30

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες – Ο ΓΔ στις 2.653 μονάδες

Αναλύσεις
25/08/2026 - 17:15

UBS: Βλέπει νέο ράλι στις ελληνικές τράπεζες – Οι 4 μετοχές με «Buy» και οι τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:02

Σε «Λίμνη Αμερική» θέλει να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο ο Τραμπ - Νέα κόντρα με τον Καναδά

Χρηματιστήρια
25/08/2026 - 17:00

Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:51

Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 16:45

Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;

Αυτοδιοίκηση
25/08/2026 - 16:44

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις

Οικονομία
25/08/2026 - 16:29

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:20

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Υγεία
25/08/2026 - 16:01

Πόσιμο νερό: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες από το 2026 – Τι αλλάζει για προϊόντα και υλικά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:55

OpenAI: Μπλόκαρε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με ρωσική επιχείρηση επιρροής

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:54

Δημήτρης Κόκκοτας: Πέθανε στα 57 του μετά από μάχη δύο ετών

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:46

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:45

Συναγερμός στη Δύση: Το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» του Πούτιν βγήκε στη θάλασσα με πυρηνικές τορπίλες

Magazino
25/08/2026 - 15:30

Πάρος: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Quartet στο Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026

Πολιτική
25/08/2026 - 15:13

ΠΑΣΟΚ: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία - Και η κυβέρνηση την έχασε

Οικονομία
25/08/2026 - 15:12

Fitch: Το «κλειδί» των ελληνικών αναβαθμίσεων – Πλεονάσματα, τράπεζες και μείωση χρέους

Πολιτική
25/08/2026 - 14:48

Ζαχαράκη: 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών από την 1η Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:47

ΕΥΑΘ: Σύμβαση €257.699 με τον ΕΟΑ Λευκωσίας για τα δίκτυα ύδρευσης

Ειδήσεις
25/08/2026 - 14:37

Μαραντόνα: Η μπάλα από το «χέρι του Θεού» πωλήθηκε έναντι €2,9 εκατ.

Πολιτική
25/08/2026 - 14:31

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει ανάγκη τον ψεύτικο κατεψυγμένο διπολισμό της προηγούμενης δεκαετίας

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:26

1 στους 2 CEOs δεν είναι βέβαιος ότι η εταιρεία του έχει σήμερα τους ηγέτες του αύριο

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 14:14

Η βιασύνη με τις λίστες της ΝΔ και ο παράγων Σαμαράς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/08/2026 - 14:11

Άνοδος στα καταλύματα, «φρένο» στην εστίαση – Γιατί τα σουπερμάρκετ κερδίζουν έδαφος

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:00

Henkel: Ισχυρή οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2026

Εμπορεύματα
25/08/2026 - 13:44

Σε χαμηλό μιας εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου - Στα $88 το Brent

Πολιτική
25/08/2026 - 13:38

Ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τη ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια έρχονται στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/08/2026 - 13:21

Reuters/Ipsos: «Κατρακυλά» στο 31% η υποστήριξη των Αμερικανών πολιτών στον πόλεμο με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ