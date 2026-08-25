ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος
Οικονομία
16:29 - 25 Αυγ 2026

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπεραμύνεται της πολιτικής πρόωρης αποπληρωμής χρέους, εξηγώντας τι κερδίζουν οι πολίτες.

Όπως εξηγεί, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν σταθερό επιτόκιο 1,5%, αλλά κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor +0,5%, που σήμερα διαμορφώνεται περίπου στο 3%. Η πρόωρη αποπληρωμή ύψους 12,8 δισ. ευρώ δεν χρηματοδοτείται από νέο δανεισμό, αλλά από ταμειακά διαθέσιμα και δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομεί περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως από τόκους, ενώ παράλληλα περιορίζει μια πιθανή δημοσιονομική επιβάρυνση από το 2032, όταν αναβαλλόμενοι φόροι της κρίσης ύψους 25-30 δισ. ευρώ θα άρχιζαν να επιβαρύνουν το χρέος.

{https://x.com/Pierrakakis/status/2092169998118629546}

Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά, στο βίντεο που έχει ανεβάσει: «Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Για αυτό αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος.

Αποπληρώνουμε φθηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%; Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor +0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%».

Στην συνέχεια ο κ. Πιερρακάκης απαντάει σε μια σειρά ερωτήσεων όπως:

«Δανειζόμαστε ακριβότερα για να τα αποπληρώσουμε;

Όχι. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δισ. ευρώ όταν οι κανονικές αποπληρωμές 8,9 δις. ευρώ, 12,8 δις. ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από το νέο δανεισμό.

Τότε με ποια χρήματα κάνουμε πρόωρες αποπληρωμές;

Τις κάνουμε με τα ταμειακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχουμε ήδη και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων, δεν μπορούμε να δαπανήσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, άρα συμφέρει να το μειώνουμε.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το 2032;

Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματική δημοσιονομική νάρκη: 25-30 δις. ευρώ αναβαλλόμενοι φόροι της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους σε βάθος εικοσαετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε +1,5 δις. ευρώ κανονικές αποπληρωμές. Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε την νάρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατ. ευρώ το χρόνο λιγότερους τόκους, δηλαδή τα μισά και κλείνουμε οριστικά ακόμα μία εκκρεμότητα της κρίσης.

Οι πολίτες τι κερδίζουν;

Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Τρεις παρεμβάσεις τον Σεπτέμβριο για εισοδήματα, χρέος και επενδύσεις
Πολιτική

Πιερρακάκης: Τρεις παρεμβάσεις τον Σεπτέμβριο για εισοδήματα, χρέος και επενδύσεις

Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους €12,84 δισ. – Κέρδος για το Δημόσιο, «ανάσα» για την οικονομία
Οικονομία

Πιερρακάκης: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους €12,84 δισ. – Κέρδος για το Δημόσιο, «ανάσα» για την οικονομία

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους: «Εθνική επιτυχία» κατά τον Μητσοτάκη, «λάθος προτεραιότητα» για την αντιπολίτευση
Οικονομία

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους: «Εθνική επιτυχία» κατά τον Μητσοτάκη, «λάθος προτεραιότητα» για την αντιπολίτευση

Le Point: «Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»
Πολιτική

Le Point: «Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:25

Συνάντηση Ισραηλινής πρέσβη με αρχηγό ΓΕΕΘΑ: Ισραήλ και Ελλάδα μαζί, ενωμένοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 18:05

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Μάχη με τις φλόγες κοντά στον Ναύσταθμο

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:41

Ρωσία: Έως τον Σεπτέμβριο απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου – Πιθανότητα παράτασης έως τέλος του έτους

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:32

Μερτς: Υβριδικές επιθέσεις απειλούν τη Γερμανία - «Στο μικροσκόπιο» εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν στη Λειψία

Σχόλια Αγοράς
25/08/2026 - 17:30

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17ετίας με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες – Ο ΓΔ στις 2.653 μονάδες

Αναλύσεις
25/08/2026 - 17:15

UBS: Βλέπει νέο ράλι στις ελληνικές τράπεζες – Οι 4 μετοχές με «Buy» και οι τιμές-στόχοι

Ειδήσεις
25/08/2026 - 17:02

Σε «Λίμνη Αμερική» θέλει να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο ο Τραμπ - Νέα κόντρα με τον Καναδά

Χρηματιστήρια
25/08/2026 - 17:00

Wall Street: Ανοδικό άνοιγμα καθώς υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:51

Politico: Χάκερ στοχεύουν υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ μέσω Signal και WhatsApp

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 16:45

Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;

Αυτοδιοίκηση
25/08/2026 - 16:44

Δούκας για Μετρό Κυψέλης: Ασφάλεια, διαφάνεια και λογοδοσία – Να προχωρήσουν τα έργα και οι αποκαταστάσεις

Οικονομία
25/08/2026 - 16:29

Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

Ειδήσεις
25/08/2026 - 16:20

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Υγεία
25/08/2026 - 16:01

Πόσιμο νερό: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες από το 2026 – Τι αλλάζει για προϊόντα και υλικά

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:55

OpenAI: Μπλόκαρε λογαριασμούς ChatGPT που συνδέονταν με ρωσική επιχείρηση επιρροής

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:54

Δημήτρης Κόκκοτας: Πέθανε στα 57 του μετά από μάχη δύο ετών

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:46

Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν

Ειδήσεις
25/08/2026 - 15:45

Συναγερμός στη Δύση: Το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» του Πούτιν βγήκε στη θάλασσα με πυρηνικές τορπίλες

Magazino
25/08/2026 - 15:30

Πάρος: Ανδρέας Πολυζωγόπουλος Quartet στο Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026

Πολιτική
25/08/2026 - 15:13

ΠΑΣΟΚ: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία - Και η κυβέρνηση την έχασε

Οικονομία
25/08/2026 - 15:12

Fitch: Το «κλειδί» των ελληνικών αναβαθμίσεων – Πλεονάσματα, τράπεζες και μείωση χρέους

Πολιτική
25/08/2026 - 14:48

Ζαχαράκη: 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών από την 1η Σεπτεμβρίου

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:47

ΕΥΑΘ: Σύμβαση €257.699 με τον ΕΟΑ Λευκωσίας για τα δίκτυα ύδρευσης

Ειδήσεις
25/08/2026 - 14:37

Μαραντόνα: Η μπάλα από το «χέρι του Θεού» πωλήθηκε έναντι €2,9 εκατ.

Πολιτική
25/08/2026 - 14:31

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει ανάγκη τον ψεύτικο κατεψυγμένο διπολισμό της προηγούμενης δεκαετίας

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:26

1 στους 2 CEOs δεν είναι βέβαιος ότι η εταιρεία του έχει σήμερα τους ηγέτες του αύριο

Ανεμοδείκτης
25/08/2026 - 14:14

Η βιασύνη με τις λίστες της ΝΔ και ο παράγων Σαμαράς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
25/08/2026 - 14:11

Άνοδος στα καταλύματα, «φρένο» στην εστίαση – Γιατί τα σουπερμάρκετ κερδίζουν έδαφος

Επιχειρήσεις
25/08/2026 - 14:00

Henkel: Ισχυρή οργανική αύξηση των πωλήσεων κατά 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2026

Εμπορεύματα
25/08/2026 - 13:44

Σε χαμηλό μιας εβδομάδας οι τιμές του πετρελαίου - Στα $88 το Brent

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ