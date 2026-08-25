Πιερρακάκης: «Κλειδώνουμε» €800 εκατ. τον χρόνο από τόκους – Γιατί προπληρώνουμε το χρέος

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υπεραμύνεται της πολιτικής πρόωρης αποπληρωμής χρέους, εξηγώντας τι κερδίζουν οι πολίτες.

Όπως εξηγεί, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν σταθερό επιτόκιο 1,5%, αλλά κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor +0,5%, που σήμερα διαμορφώνεται περίπου στο 3%. Η πρόωρη αποπληρωμή ύψους 12,8 δισ. ευρώ δεν χρηματοδοτείται από νέο δανεισμό, αλλά από ταμειακά διαθέσιμα και δημοσιονομικά πλεονάσματα.

Ο κ. Πιερρακάκης υποστηρίζει ότι η επιλογή αυτή θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εξοικονομεί περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως από τόκους, ενώ παράλληλα περιορίζει μια πιθανή δημοσιονομική επιβάρυνση από το 2032, όταν αναβαλλόμενοι φόροι της κρίσης ύψους 25-30 δισ. ευρώ θα άρχιζαν να επιβαρύνουν το χρέος.

{https://x.com/Pierrakakis/status/2092169998118629546}

Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά, στο βίντεο που έχει ανεβάσει: «Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Για αυτό αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος.

Αποπληρώνουμε φθηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%; Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor +0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%».

Στην συνέχεια ο κ. Πιερρακάκης απαντάει σε μια σειρά ερωτήσεων όπως:

«Δανειζόμαστε ακριβότερα για να τα αποπληρώσουμε;

Όχι. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δισ. ευρώ όταν οι κανονικές αποπληρωμές 8,9 δις. ευρώ, 12,8 δις. ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από το νέο δανεισμό.

Τότε με ποια χρήματα κάνουμε πρόωρες αποπληρωμές;

Τις κάνουμε με τα ταμειακά διαθέσιμα και το πλεόνασμα που έχουμε ήδη και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων, δεν μπορούμε να δαπανήσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, άρα συμφέρει να το μειώνουμε.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το 2032;

Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματική δημοσιονομική νάρκη: 25-30 δις. ευρώ αναβαλλόμενοι φόροι της κρίσης θα άρχιζαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους σε βάθος εικοσαετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε +1,5 δις. ευρώ κανονικές αποπληρωμές. Με τις πρόωρες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε την νάρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατ. ευρώ το χρόνο λιγότερους τόκους, δηλαδή τα μισά και κλείνουμε οριστικά ακόμα μία εκκρεμότητα της κρίσης.

Οι πολίτες τι κερδίζουν;

Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας».