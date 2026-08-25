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Συναγερμός στη Δύση: Το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» του Πούτιν βγήκε στη θάλασσα με πυρηνικές τορπίλες
Ειδήσεις
15:45 - 25 Αυγ 2026

Συναγερμός στη Δύση: Το «υποβρύχιο της Αποκάλυψης» του Πούτιν βγήκε στη θάλασσα με πυρηνικές τορπίλες

Reporter.gr Newsroom
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Το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Khabarovsk, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει τις πυρηνικές τορπίλες Poseidon, φέρεται να πραγματοποίησε για πρώτη φορά έξοδο στη θάλασσα, προκειμένου να ξεκινήσει δοκιμές των οπλικών του συστημάτων.

Η εξέλιξη, που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, έχει προκαλέσει νέο ενδιαφέρον γύρω από το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, το οποίο η Ρωσία παρουσιάζει ως μέρος της στρατηγικής πυρηνικής της αποτροπής.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Khabarovsk, με εκτόπισμα περίπου 10.000 τόνων, μπορεί να μεταφέρει έως και έξι Poseidon. Πρόκειται για μη επανδρωμένα, πυρηνοκίνητα υποβρύχια οχήματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί να επιχειρούν σε μεγάλες αποστάσεις κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το υποβρύχιο φέρεται να απέπλευσε την περασμένη εβδομάδα με κατεύθυνση τη Λευκή Θάλασσα, όπου αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά δοκιμών. Ωστόσο, αρκετές από τις τεχνικές δυνατότητες του συστήματος παραμένουν απόρρητες και οι σχετικές αναφορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από ανεξάρτητες πηγές.

Οι απειλές και το μήνυμα προς τη Βρετανία

Η έξοδος του Khabarovsk στη θάλασσα σημειώνεται την ώρα που η Βρετανία συνεχίζει να δηλώνει τη στήριξή της προς την Ουκρανία, μεταξύ άλλων μέσω της αποστολής στρατιωτικού εξοπλισμού και drones.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν καταγραφεί εκ νέου ιδιαίτερα επιθετικές δηλώσεις από τη ρωσική κρατική τηλεόραση. Ο παρουσιαστής Βλαντίμιρ Σολοβιόφ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο χρήσης των Poseidon εναντίον της Βρετανίας, διατυπώνοντας απειλές για πλήγμα στη χώρα.

Παράλληλα, η ρωσική πρεσβεία έχει προειδοποιήσει το Λονδίνο ότι η ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία θα έχει, όπως υποστηρίζει, αυξανόμενο «τίμημα».

Από τη βρετανική πλευρά, ωστόσο, οι σχετικές προειδοποιήσεις δεν φαίνεται να έχουν μεταβάλει τη θέση της κυβέρνησης, η οποία επιμένει στη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο.

{https://x.com/MilitarySummary/status/2091994136698069170}

Τι είναι το Poseidon

Το Poseidon αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα συστήματα του σύγχρονου ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο, πυρηνοκίνητο υποβρύχιο όχημα, το οποίο σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά μπορεί να διανύσει πολύ μεγάλες αποστάσεις και να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή.

Η Μόσχα έχει υποστηρίξει ότι το σύστημα είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί και να αναχαιτιστεί. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει στο παρελθόν δηλώσει ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισής του, ένας ισχυρισμός που δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η ονομασία Poseidon παραπέμπει στον αρχαίο ελληνικό θεό της θάλασσας. Ρώσοι αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρούς ιδιαίτερα δραματικούς χαρακτηρισμούς για το συγκεκριμένο σύστημα, παρουσιάζοντάς το ως όπλο με δυνατότητα πρόκλησης μεγάλης καταστροφής.

Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Παρά τη ρητορική που συνοδεύει το Poseidon, στρατιωτικοί αναλυτές εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο να αποτελεί εργαλείο για μια συγκεκριμένη επίθεση εναντίον της Βρετανίας.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ρίτσαρντ Κόνολι, ειδικός σε ζητήματα Ρωσίας και συνεργάτης του Royal United Services Institute (RUSI), εκτιμά ότι η προβολή του συστήματος από τη Μόσχα εξυπηρετεί κυρίως την πυρηνική αποτροπή και την προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας της ρωσικής στρατιωτικής ισχύος.

Όπως επισημαίνει, οποιαδήποτε χρήση πυρηνικού όπλου εναντίον της Βρετανίας θα είχε εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες, καθώς θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη βρετανική πυρηνική αποτρεπτική δύναμη.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει το Poseidon εξειδικευμένο σύστημα, το οποίο αναμένεται να παραχθεί σε περιορισμένους αριθμούς. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι ακόμη και ένα τέτοιο περιορισμένης ανάπτυξης οπλικό σύστημα μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές πιέσεις στο ΝΑΤΟ, καθώς η αντιμετώπισή του θα μπορούσε να απαιτήσει νέες και ιδιαίτερα δαπανηρές επενδύσεις σε συστήματα επιτήρησης και άμυνας.

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