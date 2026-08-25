ΠΑΣΟΚ: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία - Και η κυβέρνηση την έχασε

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν διέψευσε ούτε λέξη από τη λίστα με τα 100+ μέτρα και δράσεις που δεν έγιναν ή δεν θα ολοκληρωθούν ποτέ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, λίστα που δημοσιεύθηκε χθες από το ΠΑΣΟΚ και τον υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Παύλο Γερουλάνο», αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση (25/8) η Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ:

«Αλλά τι να διαψεύσει; Η ίδια ζήτησε την απένταξη έργων και τη μείωση στόχων στο Ελλάδα 2.0 και σήμερα ομολογεί ότι όποια έργα απεντάχθηκαν, θα γίνουν με χρήματα από το ΕΣΠΑ και τον εθνικό προϋπολογισμό.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δεν διάβασε καλά τη χθεσινή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Με 36 δισ. ευρώ στη διάθεση της Κυβέρνησης, θα ήταν αδιανόητο να μην έχει γίνει τίποτα. Θέσαμε, όμως, 100 «γιατί;» για σωρεία απεντάξεων έργων που θα μπορούσαν - αυτό υποσχέθηκε το 2021 η Κυβέρνηση - να έχουν πραγματοποιηθεί ήδη με τους ευρωπαϊκούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά αντ’ αυτού θα ολοκληρωθούν, αν ολοκληρωθούν, στερώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους από άλλα έργα.

Λες και η καθυστέρηση υλοποίησης των έργων δεν κοστίζει στις τοπικές κοινωνίες.

Λες και το γεγονός ότι θα μειωθούν οι διαθέσιμοι πόροι από άλλα έργα που έχουμε ανάγκη, δεν συνιστά πρόβλημα.

Λες και στο ΕΣΠΑ και στον εθνικό προϋπολογισμό υπάρχει ένας ανεξάντλητος κουμπαράς, ένας κουβάς στον οποίο μπορούμε να πετάμε κάθε καθυστερημένο ή μη ολοκληρωμένο έργο, χωρίς να υπάρχουν ήδη προγραμματισμένα έργα ή άλλες ανάγκες.

Αυτή ακριβώς είναι η αδικία: για να καλυφθεί η κυβερνητική αποτυχία στο Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι άλλο που χρειαζόμαστε θα μείνει πίσω.

Και σε ό,τι αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν μόλις στο 2% των επιχειρήσεων στη χώρα.

Όλα αυτά γιατί; Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στάθηκε ανίκανη όχι μόνο να φτιάξει ένα σχέδιο Ελλάδα 2.0 που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας, αλλά ανίκανη ακόμα και να υλοποιήσει το ανεπαρκέστατο σχέδιο που παρουσίασε το 2021.

Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη εθνική ευκαιρία. Και η κυβέρνηση την έχασε», καταλήγει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη.