Τι φέρνουν στην Αθήνα Ρούμπιο και Χέγκσεθ;

Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει, όμως οι πληροφορίες από την Ουάσιγκτον φαίνεται ότι είναι βάσιμες.

Σύμφωνα με αυτές, μέσα στις επόμενες ημέρες θα βρίσκεται στην Αθήνα η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αλισον Χούκερ και ένας από τους λόγους αυτής της επίσκεψης θα είναι η προετοιμασία του διπλού ταξιδιού των υπουργών Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο και Αμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Πιθανότατα δε, αυτή η διπλή επίσκεψη να γίνει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα ακολουθήσει επίσκεψη και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, πριν από το τέλος του έτους, ενώ η προαναγγελθείσα επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αναμένεται κάποια στιγμή πριν το 2027. Ολη αυτή κινητικότητα σίγουρα παρουσιάζει ενδιαφέρον εν όψει εκλογών, αλλά και σε μία περίοδο κλιμακούμενης έντασης με την Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τι θα σημάνουν όμως αυτές οι επισκέψεις; Είναι μία από εκείνες τις ερωτήσεις του ενός εκατομμυρίου…