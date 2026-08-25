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Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Ειδήσεις
16:20 - 25 Αυγ 2026

Φωτιά στο Λαύριο - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί 70 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 23 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, συμβάλλοντας στην προσπάθεια περιορισμού και κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης εθελοντές, ενώ ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της φωτιάς περίπου στις 15:40. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την πορεία του μετώπου μέσω drone εξοπλισμένου με θερμική και οπτική κάμερα.

Για τον εντοπισμό των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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