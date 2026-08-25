Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας: Το Πεκίνο απειλεί με αντίμετρα λόγω Ιράν

Η Κίνα προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ενδέχεται να αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον επεκτείνει τις κυρώσεις που σχετίζονται με το Ιράν σε περισσότερες κινεζικές εταιρείες, μετέδωσαν την Τρίτη οι Financial Times.

Η προειδοποίηση ήρθε αφότου η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα που στοχεύουν εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ και την ηπειρωτική Κίνα, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε μεγάλα κινεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ανέφερε το δημοσίευμα.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει σθεναρά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τους FT.

Η Κίνα επανέλαβε επίσης την αντίθεσή της σε μονομερείς κυρώσεις που δεν υποστηρίζονται από το διεθνές δίκαιο ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις συνομιλίες.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι όποια σημαντική επέκταση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Κίνας, λόγω του εμπορίου της με το Ιράν, θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον, τον επόμενο μήνα.