Δημήτρης Κόκκοτας: Πέθανε στα 57 του μετά από μάχη δύο ετών

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μια μακρά περίοδο νοσηλείας.

Ο γνωστός τραγουδιστής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προβών για το τηλεοπτικό σόου «J2US».

Από τότε παρέμεινε υπό νοσηλεία, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για την αποκατάσταση της υγείας του. Η είδηση του θανάτου του, στις 25 Αυγούστου 2026, σκόρπισε συγκίνηση στον χώρο της ελληνικής μουσικής.

Η μουσική διαδρομή

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν γιος του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ακολουθώντας τα δικά του βήματα στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού.

Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, μεταξύ άλλων τη Μαρινέλλα, την Καίτη Γαρμπή, την Άντζελα Δημητρίου, τον Αντύπα, τον Βασίλη Καρρά, την Κωνσταντίνα και τη Λίτσα Γιαγκούση, αλλά και με τον πατέρα του, Σταμάτη Κόκοτα.

Το 1994 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος, με τίτλο «Διαδόσεις», σε μουσική και στίχους του Φοίβου. Η συγκεκριμένη δουλειά σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, με τις πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο να φτάνουν περίπου τις 30.000 αντίτυπα, οδηγώντας στην απονομή χρυσού δίσκου.

Η περιπέτεια της υγείας του

Η περιπέτεια που άλλαξε τη ζωή του ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια των προβών για το «J2US». Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύτηκε έκτοτε.

Κατά τη διάρκεια της μακράς νοσηλείας του, η οικογένεια και οι άνθρωποι του στενού του περιβάλλοντος εξέφραζαν επανειλημμένα την ελπίδα για βελτίωση της κατάστασής του.

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