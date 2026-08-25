Πόσιμο νερό: Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες από το 2026 – Τι αλλάζει για προϊόντα και υλικά

Νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τα υλικά και τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης τίθενται σε εφαρμογή, με το υπουργείο Υγείας να υπενθυμίζει στους οικονομικούς φορείς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νέο εναρμονισμένο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με εγκύκλιό του, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, το υπουργείο ενημερώνει για τους κανόνες που αφορούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης υλικών, προϊόντων, εξαρτημάτων και συναρμολογημένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις άντλησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Στόχος του νέου πλαισίου είναι να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με πόσιμο νερό πληρούν συγκεκριμένες ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις και μπορούν να διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά με ενιαία κριτήρια αξιολόγησης.

Υποχρεωτικό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό από το τέλος του 2026

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από τις 31 Δεκεμβρίου 2026 τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/370 και διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διαθέτουν ευρωπαϊκό πιστοποιητικό αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Η πιστοποίηση θα πραγματοποιείται από κοινοποιημένο οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης και θα έχει διάρκεια πέντε ετών. Μέσω αυτής θα επιβεβαιώνεται ότι το εκάστοτε προϊόν πληροί τις προβλεπόμενες ελάχιστες υγειονομικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί βάσει του νέου ευρωπαϊκού συστήματος θα πρέπει να φέρουν και την προβλεπόμενη ευρωπαϊκή σήμανση.

Περιορισμοί στις χρησιμοποιούμενες ουσίες

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με τις ουσίες και τα συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων.

Για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής αξιολόγησης θα επιτρέπεται η χρήση μόνο των αρχικών ουσιών, συνθέσεων και συστατικών που περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς θετικούς καταλόγους.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν νέες ουσίες στους καταλόγους θα μπορούν να υποβάλλουν απευθείας σχετική αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Μεταβατική περίοδος έως το 2032

Για προϊόντα που έχουν ήδη αξιολογηθεί με βάση τις εθνικές απαιτήσεις υγιεινής και διαθέτουν εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2026, προβλέπεται μεταβατική περίοδος.

Η μεταβατική ρύθμιση θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2032, επιτρέποντας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, τη διάθεση στην αγορά προϊόντων που διαθέτουν είτε εθνικό είτε ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2033, θα εφαρμόζεται αποκλειστικά το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Κάλεσμα στους παραγωγούς για έγκαιρη προετοιμασία

Το υπουργείο Υγείας καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να αξιολογήσουν τη συμμόρφωση των προϊόντων τους με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να αποφευχθούν προβλήματα στη διάθεσή τους στην αγορά.

Η εγκύκλιος έχει κοινοποιηθεί και στο υπουργείο Ανάπτυξης, με αίτημα να ενημερωθούν οι αρμόδιοι φορείς και οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων απαιτήσεων.

Το νέο σύστημα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, ενισχύοντας τις κοινές υγειονομικές προδιαγραφές και περιορίζοντας τις αποκλίσεις που προκύπτουν από διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις.