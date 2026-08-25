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Μερτς: Υβριδικές επιθέσεις απειλούν τη Γερμανία - «Στο μικροσκόπιο» εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν στη Λειψία
Ειδήσεις
17:32 - 25 Αυγ 2026

Μερτς: Υβριδικές επιθέσεις απειλούν τη Γερμανία - «Στο μικροσκόπιο» εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν στη Λειψία

Reporter.gr Newsroom
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Εκρηκτικά drones που εντοπίστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας δείχνουν ότι η Γερμανία «βρίσκεται υπό απειλή», δήλωσε την Τρίτη (25/8) ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τον εντοπισμό ακόμη μίας συσκευής.        

«Η επίθεση με drone στη Λειψία, μεταξύ άλλων, δείχνει ότι αντιμετωπίζουμε πολύ πραγματικές απειλές. Η Γερμανία έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυξημένου ενδιαφέροντος από φορείς που πραγματοποιούν υβριδικές επιθέσεις», ανέφερε ο Μερτς σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Νόιχαρντενμπεργκ.

Σύμφωνα με το POLITICO, οι γερμανικές αντιτρομοκρατικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα στις 5 Αυγούστου, όταν εργαζόμενος στο αεροδρόμιο εντόπισε ένα drone που μετέφερε εκρηκτικό μηχανισμό, ο πυροκροτητής του οποίου φαίνεται ότι δε λειτούργησε.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα ακόμη drone στις 14 Αυγούστου κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο αποτελεί σημαντική βάση logistics για το ΝΑΤΟ, μετέδωσε την Τρίτη η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Επισημαίνεται ότι ο Μερτς δεν απέδωσε την επίθεση σε συγκεκριμένο δράστη στις δηλώσεις του την Τρίτη. «Εργαζόμαστε εντατικά πάνω σε αυτό, από κοινού με τις υπηρεσίες ασφαλείας, και σύντομα θα παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας και θα τοποθετηθούμε σχετικά», δήλωσε.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο Μερτς είπε τη Δευτέρα, σε κλειστή συνεδρίαση με μέλη του κόμματός του, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), ότι η κυβέρνηση διαθέτει «ενδείξεις που παραπέμπουν στους δράστες της εγκληματικής ενέργειας».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι πίσω από την απειλή βρίσκεται κρατικός παράγοντας. «Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση», είχε δηλώσει στις 6 Αυγούστου, λίγο μετά τον αρχικό εντοπισμό.

Όπως τονίζει το POLITICO, η κυβέρνηση του Μερτς επιδιώκει να δώσει μεγαλύτερα περιθώρια δράσης στις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα απειλές από αντιπάλους, όπως η Ρωσία.

Η ασφάλεια της Γερμανίας έχει «επιδεινωθεί σημαντικά» από τότε που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με έκθεση των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων, πράκτορες της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών BND θα μπορούσαν να πραγματοποιούν πράξεις δολιοφθοράς και να διεξάγουν επιθετικές κυβερνοεπιχειρήσεις.

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