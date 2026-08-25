Σε «Λίμνη Αμερική» θέλει να μετονομάσει τη λίμνη Οντάριο ο Τραμπ - Νέα κόντρα με τον Καναδά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα (25/8) ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το όνομα της λίμνης Οντάριο, -της ανατολικότερης από τις Μεγάλες Λίμνες που εκτείνονται στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά-, σε «Λίμνη Αμερική» (Lake America), καθώς κλιμακώνεται η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να αλλάξουν το όνομα της λίμνης Οντάριο σε Λίμνη Αμερική, καθώς δεν αναμένουμε να κάνουμε πλέον πολλές εμπορικές συναλλαγές με το Οντάριο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Τρίτης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν σε έναν έντονο εμπορικό «πόλεμο», αφού ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς - σε μια σπάνια περίπτωση ξένου ηγέτη που είπε στον Τραμπ «ως εδώ».

Σύμφωνα με την Washington Post, με τη στόχευση της λίμνης Οντάριο, η οποία συνορεύει με το Τορόντο στη βόρεια όχθη της, ο Τραμπ συνεχίζει μια πρακτική που έχει ήδη ακολουθήσει, επιχειρώντας να μετονομάσει σημαντικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το φόντο, υπενθυμίζεται ότι σε εκτελεστικό διάταγμα του 2025, είχε ανακοινώσει ότι θα μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής» (Gulf of America), καθώς και το Ντενάλι σε Όρος ΜακΚίνλεϊ (Mount McKinley).