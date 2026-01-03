Ο απόηχος της ανατροπής Μαδούρο στον κόσμο - Πώς υποδέχτηκαν την είδηση οι μεγάλες δυνάμεις

Με κομμένη την ανάσα, παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, μετά την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο ύστερα από στρατιωτική επιχείρηση και επέμβαση που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ το πρωί του Σαββάτου (3/1).

Από την πλευρά της ΕΕ, η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής ανέφερε:

«Έχω μιλήσει με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και με τον πρέσβη μας στο Καράκας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο κ. Μαδούρο στερείται νομιμοποίησης και έχει υποστηρίξει μια ειρηνική μετάβαση. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Καλούμε όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση», σημείωσε.

Σε αντίστοιχο πνεύμα, ήταν και η τοποθέτηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν:

«Παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και στηρίζουμε μια ειρηνική και δημοκρατική μετάβαση. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ».

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εμπλέκεται στη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι θα ήθελα ως σύμμαχος να έρθει σε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, και τονίζοντας παράλληλα ότι όλοι θα πρέπει να τηρούν το διεθνές δίκαιο.

Ρωσία, Κίνα και Ιράν καταδικάζουν τις ενέργειες των ΗΠΑ

Από την άλλη πλευρά, ανακοίνωση εξέδωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, μέσω της οποίας καταδικάζει την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σήμερα το πρωί, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέπραξαν ένοπλη επίθεση κατά της Βενεζουέλας. Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική και καταδικαστέα. Τα προσχήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογηθούν τέτοιες ενέργειες είναι αβάσιμα. Η ιδεολογική εχθρότητα υπερίσχυσε του επιχειρηματικού πραγματισμού και της πρόθεσης για οικοδόμηση σχέσεων βασισμένων στην εμπιστοσύνη και την προβλεψιμότητα»

«Στην παρούσα κατάσταση, είναι πρωτίστως σημαντικό να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση και να επικεντρωθούμε στην εξεύρεση διεξόδου μέσω του διαλόγου», σημειώνει και προσθέτει:

«Η Λατινική Αμερική πρέπει να παραμείνει ζώνη ειρήνης, όπως αυτοχαρακτηρίστηκε το 2014. Και στη Βενεζουέλα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα να καθορίζει το μέλλον της χωρίς καμία καταστροφική -πόσω μάλλον στρατιωτική- εξωτερική παρέμβαση».

Κλείνοντας, η Ρωσία δήλωσε ότι υποστηρίζε το αίτημα της Βενεζουέλας και άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής για έκτακτη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας στην οποία αναφέρεται:

«Η Κίνα είναι βαθιά σοκαρισμένη και καταδικάζει σθεναρά τη χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους και του προέδρου της χώρας», σημειώνει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

«Η Κίνα αντιτίθεται κατηγορηματικά σε αυτού του είδους την ηγεμονική συμπεριφορά των ΗΠΑ, η οποία παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο, παραβιάζει την κυριαρχία της Βενεζουέλας και απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμορφωθούν με το διεθνές δίκαιο και τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και να σταματήσουν να παραβιάζουν την κυριαρχία και την ασφάλεια άλλων χωρών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην οποία γράφει:

«Το σημαντικό είναι ότι, όταν κάποιος συνειδητοποιεί πως ο εχθρός προσπαθεί αλαζονικά να επιβάλει κάτι στη χώρα, στους αξιωματούχους, στην κυβέρνηση και στο έθνος, τότε πρέπει να σταθεί σταθερά απέναντι στον εχθρό και να ανοίξει το στήθος του στην αντίσταση. Δεν θα υποχωρήσουμε απέναντι στον εχθρό».

«Με την επίκληση του Παντοδύναμου Θεού, με εμπιστοσύνη στον Θεό και με βεβαιότητα στη στήριξη του λαού, με τη θέληση του Θεού και τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό».

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία, το Μεξικό, η Χιλή και η Κολομβία, εξέδωσαν ανακοινώσεις μέσω των οποίων καταδικάζουν τις ενέργειες των ΗΠΑ, εκφράζοντας παράλληλα την έντονη ανησυχία τους για τα τεκταινόμενα. Στον αντίποδα, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι έκανε λόγο μέσω βίντεο που ανήρτησε στο X για την «ελευθερία που προχωράει μπροστά».