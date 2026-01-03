Αγωνία στo Κραν Μοντανά: Δεκάδες οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν απαντήσεις από τις αρχές

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν τα στοιχεία των πρώτων τεσσάρων θυμάτων από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Πρόκειται για δύο νεαρές γυναίκες, ηλικίας 21 και 16 ετών και δύο άνδρες, ηλικίας 18 και 16 ετών, όλοι ελβετικής υπηκοότητας.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των συνολικά 40 ανθρώπων που αγνοούνται ή έχουν επηρεαστεί από την τραγωδία ζουν στιγμές έντονης αγωνίας, καθώς, όπως καταγγέλλουν, δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση τις τελευταίες ημέρες για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

«Ζω έναν εφιάλτη. Ή θα βρω τον γιο μου στο νεκροτομείο ή σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Είναι φρικτό», δήλωσε στην εφημερίδα Le Temps η Laetitia Brodard-Sitre, η οποία αναζητά απεγνωσμένα τον 16χρονο γιο της, Άρθουρ, επισκεπτόμενη νοσοκομεία της περιοχής.

Αντίστοιχα, ο παππούς της 22χρονης Emilie Pralong εξέφρασε την ελπίδα ότι η εγγονή του βρίσκεται νοσηλευόμενη χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. «Πάντα ελπίζουμε. Είμαστε γεμάτοι ελπίδα», ανέφερε στο BFMTV, σημειώνοντας ότι η ελπίδα είναι ο μόνος τρόπος για να αντέξει κανείς αυτή τη δοκιμασία.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί επίσης και για τη 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, ελληνικής καταγωγής, η οποία περιλαμβάνεται στη λίστα των αγνοουμένων. Η ανήλικη διασκέδαζε στο μπαρ μαζί με τρεις φίλες της, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, με τα ίχνη και των τεσσάρων κοριτσιών να χάνονται από εκείνη τη στιγμή. Συγκλονιστική είναι η δημόσια έκκληση του αδελφού της Αλίκης για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, το πρώτο θύμα της τραγωδίας ήταν ο Emanuele Galeppini, νεαρός Ιταλός γκολφέρ. Αν και ο θάνατός του δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί από τις ελβετικές αρχές, επιβεβαιώθηκε από την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, η οποία τον συμπεριέλαβε στη λίστα των θυμάτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των αρχών, πιθανή αιτία της πυρκαγιάς θεωρούνται τα σπινθηροβόλα κεριά που χρησιμοποιούνται σε φιάλες σαμπάνιας. Η τραγωδία άφησε πίσω της, πέρα από τους νεκρούς, και 119 τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.