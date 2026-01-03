Η Ουάσινγκτον ανέτρεψε τον Μαδούρο: Η πιο άμεση αμερικανική επέμβαση από την εισβολή στον Παναμά

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα και ανέτρεψαν τον επί μακρόν αυταρχικό πρόεδρό της, Νικολάς Μαδούρο, το Σάββατο (3/1), δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για τον πιο άμεση αμερικανική επέμβαση στη Λατινική Αμερική από την εισβολή στον Παναμά το 1989, σημειώνουν αναλυτές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε εκτός της χώρας», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρακτορείο Reuters, πριν από τα νυχτερινά πλήγματα, οι ΗΠΑ είχαν κατηγορήσει το Μαδούρο ότι ηγείται ενός «ναρκο-κράτους» και ότι νοθέυσε τις εκλογές του 2024.

Από τη μεριά του, ο ηγέτης της Βενεζουέλας, πρώην οδηγός λεωφορείου ηλικίας 63 ετών, που είχε επιλεγεί προσωπικά από τον ετοιμοθάνατο Ούγκο Τσάβες για να τον διαδεχθεί το 2013, έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να πάρει τον έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του - των μεγαλύτερων στον κόσμο.

Κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε τόσο άμεση στρατιωτική επέμβαση στην ευρύτερη περιοχή τους από την εισβολή στον Παναμά πριν από 37 χρόνια, όταν ανέτρεψαν τον στρατιωτικό ηγέτη Μανουέλ Νοριέγα, υπό παρόμοιες κατηγορίες.

Το κυβερνών κίνημα «Τσαβισμός» της Βενεζουέλας, που φέρει το όνομα του σεβαστού προκατόχου του Μαδούρο, ανέφερε ότι άμαχοι και στρατιωτικό προσωπικό σκοτώθηκαν στα πλήγματα του Σαββάτου, χωρίς να δώσει αριθμούς.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν πλέον αφήνοντας άλλα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος — όπως η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες — να καλύψουν το κενό εξουσίας, ή αν θα ασκηθεί πίεση και για την απομάκρυνσή τους.

Η αντιπολίτευση, με επικεφαλής τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πρόσφατη βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο, αλλά εδώ και 18 μήνες υποστηρίζει ότι κέρδισε τις εκλογές του 2024 και έχει δημοκρατικό δικαίωμα να αναλάβει την εξουσία.

Ο Τραμπ δήλωσε βέβαια, κάτι πρωτοφανές, πως οι ΗΠΑ θα αναλάβουν την εξουσία για ένα διάστημα μέχρι να αποφασίσει ο λαός της Βενεζουέλας τι θα γίνει στη συνέχεια.

Ο Μαδούρο ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπος με ποινικές διώξεις στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου», υποσχόμενος περισσότερες λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στις 11:00 π.μ. (18:00 ώρα Ελλάδος) στο θέρετρό του, το Mar-a-Lago, στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters, ο Μαδούρο συνελήφθη από ομάδα στην οποία συμμετείχαν επίλεκτες αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών και η Delta Force του αμερικανικού στρατού.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μάικ Λι δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον ενημέρωσε πως ο Μαδούρο θα δικαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για ποινικές κατηγορίες και ότι δεν αναμένονται περαιτέρω ενέργειες εντός της Βενεζουέλας.