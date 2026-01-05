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Ουκρανία: Ο Ζελένσκι διόρισε ως οικονομική σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο του Καναδά
Ειδήσεις
13:10 - 05 Ιαν 2026

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι διόρισε ως οικονομική σύμβουλο την πρώην αντιπρόεδρο του Καναδά

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα (5/1) τον διορισμό της πρώην υπουργού Οικονομικών και πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ, ως συμβούλου οικονομικής ανάπτυξης, επικαλούμενος την εμπειρία της στην προσέλκυση επενδύσεων.

«Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική ανθεκτικότητά της - τόσο για χάρη της ανάκαμψης της χώρας, εάν η διπλωματία αποφέρει αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό, όσο και για να ενισχυθεί η άμυνά μας, εάν, λόγω καθυστερήσεων από τους εταίρους μας, χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Η Φρίλαντ, που έχει ουκρανική καταγωγή, υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Καναδά από το 2019 έως το 2024. Αυτή τη στιγμή είναι εν ενεργεία βουλευτής στο κοινοβούλιο του Καναδά και ταυτόχρονα ειδική απεσταλμένη της χώρας στην Ουκρανία.

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