Καναδάς και ΕΕ πιο κοντά: Το σχέδιο για μια νέα στρατηγική συμμαχία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αιφνιδίασε την Τετάρτη (16/9) με την τολμηρή πρότασή της για καθεστώς συνδεδεμένης συμμετοχής του Καναδά στην ΕΕ και την Πέμπτη (17/9) ο Καναδός Πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ, πήρε τη σκυτάλη και παρουσίασε τη δική του θέση.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ο Κάρνεϊ χαιρέτισε τη φιλόδοξη πρόταση της φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των Καναδών τάσσεται υπέρ στενότερων δεσμών με την Ευρώπη.

«Μια συμμαχία Καναδά–ΕΕ θα αποτελούσε φάρο για τις υπόλοιπες δημοκρατίες», δήλωσε. «Μια συμμαχία που δεν θα καθορίζεται από αυτό στο οποίο αντιτιθέμεθα, αλλά από αυτό που υπερασπιζόμαστε: την ελευθερία, την αλληλεγγύη, την ευημερία και τη βιωσιμότητα».

Ο Κάρνεϊ έδωσε επίσης μια πρώτη εικόνα για το τι επιδιώκει ο Καναδάς από αυτή τη σχέση, αναφέροντας μεγαλύτερη συνεργασία στους κρίσιμους ορυκτούς πόρους, στην αμυντική βιομηχανική ικανότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και το διάστημα. Παράλληλα, έθεσε στο τραπέζι την ιδέα μιας ενοποιημένης αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και τη συμμετοχή του Καναδά στο δημοφιλές ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus για σπουδές στο εξωτερικό.

Ωστόσο, τόνισε ότι «βρισκόμαστε στην αρχή ενός δρόμου», σημειώνοντας ότι θα ακολουθήσουν συζητήσεις και ψηφοφορία στο καναδικό κοινοβούλιο για την τελική μορφή οποιασδήποτε συμμαχίας, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ–Καναδά, που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στο Μόντρεαλ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην ήταν παρών στην ομιλία, όμως η απόρριψη της νέας συμμαχίας από τον ίδιο ως «γελοίας» πρότασης, καθώς και η προειδοποίησή του ότι θα μπορούσε να επιβάλει νέους δασμούς στην ΕΕ, επισκίασαν τη διαδικασία.

Ο Κάρνεϊ υποβάθμισε την απειλή του Τραμπ, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους μετά την ομιλία του ότι η προτεινόμενη συμμαχία ΕΕ–Καναδά θα οδηγήσει σε έναν «ισχυρότερο, πιο ανθεκτικό και πιο κυρίαρχο Καναδά», ο οποίος θα αποτελεί αποτελεσματικότερο εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η ομιλία του περιείχε και ορισμένες εμφανείς αιχμές προς τον στενότερο γείτονα του Καναδά.

«Δεν προτείνω τη δημιουργία ενός τρίτου μπλοκ προκειμένου να εξελιχθούμε σε αντίπαλο των μεγάλων δυνάμεων, απλώς με καλύτερους τρόπους», είπε προκαλώντας χαμόγελα, καθώς ολοκλήρωνε την ομιλία του. «Δεν επιδιώκουμε την ισχύ για να κυριαρχούμε στους άλλους. Αντιθέτως, επιδιώκουμε την ανθεκτικότητα, ώστε κανείς να μην μπορεί να ελέγχει τις ανοιχτές αγορές μας, να περιορίζει την κυριαρχία μας, να απειλεί την εδαφική μας ακεραιότητα ή να υπονομεύει τις ελευθερίες μας, τις δημοκρατίες μας και το κράτος δικαίου».