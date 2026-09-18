ΕΕ: Νέα εκταμίευση €3,3 δισ. στην Ουκρανία για την ενίσχυση της άμυνας

Στην εκταμίευση 3,3 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για την κάλυψη αμυντικών αναγκών προχωρά σήμερα (18/9) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας, συνολικού ύψους 90 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα κεφάλαια προορίζονται για την προμήθεια drones και πυραύλων, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επίθεση.

Η σημερινή εκταμίευση αποτελεί την τέταρτη πληρωμή στο πλαίσιο του αμυντικού σκέλους του δανείου. Με την καταβολή των νέων κεφαλαίων, το συνολικό ποσό που θα έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Ουκρανία εντός του 2026 θα ανέλθει σε σχεδόν 15 δισ. ευρώ.

Το Δάνειο Στήριξης της Ουκρανίας προβλέπει συνολικά 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2027, εκ των οποίων 30 δισ. ευρώ προορίζονται για δημοσιονομική στήριξη και 60 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας.

Στο τραπέζι κοινό ευρωπαϊκό σύστημα αεράμυνας

Παράλληλα με τη νέα χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει, σε συνεργασία με την Ουκρανία, ένα νέο κοινό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων και τη στενότερη συνεργασία με την Ουκρανία στον τομέα της αεράμυνας.