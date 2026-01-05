Ρωσία: Προειδοποίηση στους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα (5/1), τους πολίτες της να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Βενεζουέλα, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε τόσο από τη ρωσική πρεσβεία στο Καράκας, όσο και από το υπουργείο Οικονομίας της Ρωσίας, τα οποία συνέστησαν στους πολίτες να μην επισκέπτονται τη χώρα, επικαλούμενα «την ένοπλη επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας και τον κίνδυνο επανάληψης παρόμοιων επιθέσεων».

Στο ίδιο πλαίσιο, το υπουργείο συνέστησε στους Ρώσους τουριστικούς πράκτορες να σταματήσουν την πώληση και την προώθηση ταξιδιών προς τη Βενεζουέλα.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία διατηρεί εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με τη Βενεζουέλα, οι οποίες περιλαμβάνουν συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, στρατιωτικούς δεσμούς και υψηλού επιπέδου πολιτικές επαφές. Η Μόσχα έχει επίσης στηρίξει διπλωματικά το Καράκας για χρόνια, ενώ οι δύο χώρες επιδιώκουν την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών τους σχέσεων.