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Ζελένσκι: Αλλάζει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας και ενισχύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
17:05 - 05 Ιαν 2026

Ζελένσκι: Αλλάζει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας και ενισχύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα (5/1) ότι σκοπεύει να αντικαταστήσει τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της χώρας (SBU), Βασίλ Μαλιούκ, στο πλαίσιο ευρύτερου ανασχηματισμού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον διορισμό νέου επικεφαλής του προεδρικού γραφείου.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μαλιούκ ανέλαβε την ηγεσία της SBU τον Φεβρουάριο του 2023, έχοντας προηγουμένως ασκήσει καθήκοντα προσωρινού επικεφαλής για αρκετούς μήνες. Σύμφωνα με τη SBU, κατά τη θητεία του επέβλεψε πλήγμα κατά ρωσικού υποβρυχίου, καθώς και τρεις επιθέσεις στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας, έναν κρίσιμο κόμβο εφοδιασμού για τη Μόσχα.

Επισημαίνεται επίσης ότι αναλυτές έχουν επαινέσει τον Μαλιούκ για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της SBU, μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του, Ιβάν Μπακάνοφ, από τον Ζελένσκι τον Ιούλιο του 2022, λόγω της αποτυχίας του να εξαλείψει ρωσικά κατασκοπευτικά δίκτυα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε από την πλευρά του σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι ζήτησε από τον Μαλιούκ να επικεντρωθεί περισσότερο σε επιχειρήσεις μάχης, προσθέτοντας: «Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες ουκρανικές ασύμμετρες επιχειρήσεις εναντίον του κατακτητή και του ρωσικού κράτους, καθώς και πιο απτά αποτελέσματα στην εξουδετέρωση του εχθρού».

Σημειώνεται ότι η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, Κίριλο Μπουντάνοφ, θα αναλάβει νέος επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, καθώς και ότι προτίθεται να προχωρήσει στον διορισμό νέων υπουργών Άμυνας και Ενέργειας.

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