Μεταποίηση ΗΠΑ: Δείκτης PMI σε χαμηλό 14 ετών τον Δεκέμβριο

Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI μειώθηκε στις 47,9 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 48,2 μονάδες τον Νοέμβριο, σηματοδοτώντας έντονη συρρίκνωση της μεταποίησης, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 10,1% της αμερικανικής οικονομίας. Οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει συρρίκνωση του κλάδου.
Ο Δεκέμβριος αποτέλεσε τον δέκατο συνεχόμενο μήνα συρρίκνωσης, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν εκ νέου και το κόστος των εισροών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη μεταποιητική δραστηριότητα, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγή και τις επενδύσεις.
Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα διατηρούνταν σχεδόν αμετάβλητος στο 48,4, γεγονός που καθιστά τη σημερινή πτώση μεγαλύτερη των εκτιμήσεων.
Το αρνητικό αυτό κλίμα υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μεταποιητικός κλάδος των ΗΠΑ, καθώς η οικονομία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε επιβράδυνση της ζήτησης, αυξημένα κόστη παραγωγής και γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν το εμπόριο.