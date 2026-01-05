Μεταποίηση ΗΠΑ: Δείκτης PMI σε χαμηλό 14 ετών τον Δεκέμβριο

Η μεταποιητική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Δεκέμβριο του 2025, με τον μεταποιητικό δείκτη PMI να καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute for Supply Management (ISM).

Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI μειώθηκε στις 47,9 μονάδες τον Δεκέμβριο, από 48,2 μονάδες τον Νοέμβριο, σηματοδοτώντας έντονη συρρίκνωση της μεταποίησης, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 10,1% της αμερικανικής οικονομίας. Οποιοδήποτε επίπεδο κάτω από τις 50 μονάδες υποδηλώνει συρρίκνωση του κλάδου.

Ο Δεκέμβριος αποτέλεσε τον δέκατο συνεχόμενο μήνα συρρίκνωσης, καθώς οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν εκ νέου και το κόστος των εισροών παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη μεταποιητική δραστηριότητα, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγή και τις επενδύσεις.

Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα διατηρούνταν σχεδόν αμετάβλητος στο 48,4, γεγονός που καθιστά τη σημερινή πτώση μεγαλύτερη των εκτιμήσεων.

Το αρνητικό αυτό κλίμα υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μεταποιητικός κλάδος των ΗΠΑ, καθώς η οικονομία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε επιβράδυνση της ζήτησης, αυξημένα κόστη παραγωγής και γεωπολιτικές εντάσεις που επηρεάζουν το εμπόριο.