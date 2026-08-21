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Γαύδος: Διάσωση 131 μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες
Ειδήσεις
11:21 - 21 Αυγ 2026

Γαύδος: Διάσωση 131 μεταναστών μέσα σε λίγες ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με τις λιμενικές αρχές να εντοπίζουν και να περισυλλέγουν συνολικά περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους.  

Η πρώτη επιχείρηση τέθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε μία λέμβο στην οποία επέβαιναν 43 αλλοδαποί, περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Για την περισυλλογή των επιβαινόντων κινητοποιήθηκε σκάφος της Frontex, το οποίο τους παρέλαβε και τους μεταφέρει στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Λίγο αργότερα, οι αρχές προχώρησαν σε δεύτερη επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αεροσκάφος της Frontex εντόπισε δύο ακόμη λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά περίπου 88 αλλοδαποί.

Στο σημείο έσπευσε εκ νέου σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, το οποίο ανέλαβε την περισυλλογή των επιβαινόντων. Και οι συγκεκριμένοι διασωθέντες μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα.

Με τις δύο επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου ανέρχεται περίπου στους 131.

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