CrediaBank: Η Αν. Καϊμάκη νέα γενική διευθύντρια συμμόρφωσης και διακυβέρνησης

Η CrediaBank καλωσορίζει στη διοικητική της ομάδα την κ. Αναστασία Καϊμάκη, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης ( Chief Compliance and Corporate Governance Officer ) με ισχύ από τις 21.08.2026. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της, η κ. Καϊμάκη θα αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου και, έμμεσα, στην Chief International Officer & Chief of Staff της Τράπεζας.

Ως Chief Compliance and Corporate Governance Officer , η κ. Καϊμάκη θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τη διαχείριση της λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας ενώ παράλληλα θα διασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία με τις εποπτικές αρχές και την ορθή διαχείριση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Τράπεζας.

Σύντομο βιογραφικό του νέου στελέχους της CrediaBank

Η κ. Καϊμάκη είναι ανώτατο στέλεχος με 25ετή εμπειρία στους τομείς της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, της Εταιρικής Διακυβέρνησης, της Διαχείρισης Κινδύνου, του AML /CTF και της Προστασίας Δεδομένων. Πρόσφατα διετέλεσε Γενική Διευθύντρια/Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Δεδομένων στην Intrum Hellas .

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει αναλάβει ανώτερες διοικητικές θέσεις στην Intrum Hellas , την Τράπεζα Πειραιώς, τη Geniki Bank , τη Marfin Egnatia Bank , τη Eurobank και την Accenture , συνδυάζοντας την άρτια νομική της κατάρτιση με επιχειρησιακή εξειδίκευση και δη σε θέματα συμμόρφωσης με τις επιταγές για τη λειτουργία εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος/Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ιδρυμάτων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση έργων επιχειρησιακού μετασχηματισμού και στην ενίσχυσ η του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης παράλληλα με τη διαχείριση σύνθετων κανονιστικών απαιτήσεων και τη συνεργασία με τις εποπτικές αρχές. Έχει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση ομάδων, προάγοντας ισχυρή κουλτούρα συμμόρφωσης και συμβάλλοντας στην οργανωτική ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών στους οποίους εργάστηκε. Η κ. Καϊμάκη είναι δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου Νομικ

Η κ. Καϊμάκη είναι δικηγόρος, κάτοχος πτυχίου Νομικής ( LL .B.) από το Manchester University καθώς και των μεταπτυχιακών τίτλων, Certificat d’ Ε tudes Politiques από το University de Lyon II και European Community Law (LL .M.) από το University of Essex .