Εγκαίνια της πρεσβείας της Παλαιστίνης στο Λονδίνο: «Ιστορική στιγμή» δηλώνει ο πρέσβης

Η Πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκαινιάστηκε σήμερα στο Χάμερσμιθ του δυτικού Λονδίνου, τρεις και πλέον μήνες μετά την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία. Ο πρέσβης της Παλαιστίνης, Χουσάμ Ζομλότ, χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική», τονίζοντας ότι η πρεσβεία σηματοδοτεί το πλήρες διπλωματικό καθεστώς και τις αρμοδιότητες του κράτους της Παλαιστίνης στη Βρετανία.

«Αυτή η πρεσβεία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη μακρά πορεία του παλαιστινιακού λαού προς την ελευθερία και την αυτοδιάθεση», δήλωσε ο Ζομλότ κατά τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας που φέρει τον τίτλο «Πρεσβεία του κράτους της Παλαιστίνης».

Ο πρέσβης υπογράμμισε ότι για τις γενιές των Παλαιστινίων στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τους προσφυγικούς καταυλισμούς, αλλά και στη διασπορά, η πρεσβεία αποτελεί απόδειξη ότι η παλαιστινιακή ταυτότητα δεν αμφισβητείται. «Είναι μια υπόσχεση για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και τις οικουμενικές αξίες», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της βρετανικής κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος του βασιλιά Καρόλου Γ’, Άλιστερ Χάρισον, χαρακτήρισε τα εγκαίνια «ιστορική στιγμή για την Παλαιστίνη» και σημείωσε ότι σηματοδοτούν «την αρχή μιας νέας εποχής στις διμερείς σχέσεις», οι οποίες ήδη θεωρούνται «πολύ στενές».

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023 μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Ο τότε πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τόνισε ότι η απόφαση είχε στόχο να «αναβιώσει την ελπίδα για ειρήνη και για λύση δύο κρατών».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό Μπεναμίν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει την αναγνώριση «ανταμοιβή στην τρομοκρατία». Παρά τις αντιδράσεις, η πρεσβεία σήμερα συμβολίζει μια νέα σελίδα στις βρετανοπαλαιστινιακές σχέσεις και την προσπάθεια για ειρηνική διευθέτηση της μακροχρόνιας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.