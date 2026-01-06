Στο Παρίσι η «Συμμαχία των Προθύμων» συζητά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Στην καρδιά του Παρισιού πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», με αντικείμενο τη διαμόρφωση δεσμευτικών εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, ενόψει ενδεχόμενης μελλοντικής επίθεσης από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του ανακοινωθέντος, που επικαλείται το Reuters, οι δεσμεύσεις θα περιλαμβάνουν στρατιωτική υποστήριξη, πληροφοριακή και επιμελητειακή συνδρομή, διπλωματικές πρωτοβουλίες και πιθανές επιπλέον κυρώσεις.

Στη σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι 35 χωρών, μεταξύ των οποίων 27 αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων. Από αμερικανικής πλευράς παραβρίσκονται ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγινε δεκτός στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για κατ’ ιδίαν συνάντηση πριν από το γεύμα εργασίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Στόχος της συνόδου είναι η «σύγκλιση» θέσεων μεταξύ Ουάσινγκτον, Κιέβου και ευρωπαϊκών κρατών για τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση της ειρήνης στην περιοχή. Ορισμένα μέλη της συμμαχίας συζητούν ακόμη και την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων, ενώ το Παρίσι επισημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

Παράλληλα, η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στενού συμμάχου του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει δημιουργήσει πρόσθετη ανησυχία για τις διατλαντικές σχέσεις και την πολιτική σταθερότητα.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί συμφωνία που δεν εξασφαλίζει την αποτροπή νέας ρωσικής εισβολής, ενώ η Μόσχα επιμένει στον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς. Η πολυαναμενόμενη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός παραμένει σε στάδιο διαπραγμάτευσης, με τις δύο πλευρές να παραμένουν σε έντονη αντιπαράθεση για τα εδαφικά.

Η συνάντηση αναδεικνύει την αποφασιστικότητα της Δύσης να διασφαλίσει την ασφάλεια της Ουκρανίας, ενώ ταυτόχρονα στέλνει σαφές μήνυμα στην Ρωσία ότι οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας θα αντιμετωπιστεί με συλλογική αντίδραση της Δύσης.