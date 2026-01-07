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ΗΠΑ: Προσπαθούν να κατασχέσουν τάνκερ συνδεδεμένο με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό
Ειδήσεις
15:25 - 07 Ιαν 2026

ΗΠΑ: Προσπαθούν να κατασχέσουν τάνκερ συνδεδεμένο με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να κατασχέσουν ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα μετά από μια επιχείρηση καταδίωξης που διαρκεί περισσότερες από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η προσπάθεια κατάσχεσης, που ενδέχεται να οξύνει τις εντάσεις με τη Ρωσία, έρχεται αφού το δεξαμενόπλοιο, αρχικά γνωστό ως Bella‑1, διέφυγε από το ναυτικό «αποκλεισμό» που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ σε πλοία υπό κυρώσεις και απέρριψε τις προσπάθειες της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ να επιβιβαστεί στο πλοίο.

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας είπαν στο Reuters ότι η επιχείρηση διεξάγεται από κοινού από την Ακτοφυλακή και τον αμερικανικό στρατό.

Επιπλέον, πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά πλοία βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου υποβρυχίου.

Σημειώνεται ότι το δεξαμενόπλοιο, γνωστό πλέον ως Marinera και νηολογημένο υπό τη ρωσική σημαία, είναι το πιο πρόσφατο πλοίο που στοχοποιεί η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ από την έναρξη της εκστρατείας πίεσης της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να αναχαιτίσουν άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα σε ύδατα της Λατινικής Αμερικής, καθώς συνεχίζουν να εφαρμόζουν τον ναυτικό «αποκλεισμό» σε πλοία που βρίσκονται υπό κυρώσεις από τη Βενεζουέλα.

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