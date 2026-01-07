Η Warner Bros απορρίπτει την προσφορά της Paramount: Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει Netflix

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε ομόφωνα τη νεότερη προσπάθεια εξαγοράς του στούντιο από την Paramount Skydance, χαρακτηρίζοντας την αναθεωρημένη επιθετική προσφορά των 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως ριψοκίνδυνη για αυτό και οι επενδυτές θα πρέπει να την απορρίψουν.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, σε επιστολή του προς τους μετόχους την Τετάρτη (7/1), το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros ανέφερε ότι η προσφορά της Paramount βασίζεται σε «ένα ασυνήθιστο επίπεδο χρηματοδότησης με χρέος», το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Το συμβούλιο επανέλαβε παράλληλα τη δέσμευσή του στη συμφωνία με το streaming γίγαντα Netflix (NFLX.O), ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για το στούντιο κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι Paramount και Netflix ανταγωνίζονται για τον έλεγχο της Warner Bros, και κατ’ επέκταση των σημαντικών στούντιο της και της εκτενούς βιβλιοθήκης περιεχομένου της. Τα κερδοφόρα franchise περιλαμβάνουν τα «Harry Potter», «Game of Thrones», «Friends» και το σύμπαν της DC Comics, καθώς και κλασικές ταινίες όπως τα «Casablanca» και «Citizen Kane».

Η χρηματοδοτική πρόταση της Paramount θα επιβαρύνει το μικρότερο στούντιο του Χόλιγουντ με χρέος 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, καθιστώντας την την μεγαλύτερη leveraged buyout στην ιστορία, ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros προς τους μετόχους, μετά την ψήφο κατά της προσφοράς μετρητών 30 δολαρίων ανά μετοχή την Τρίτη (6/1). Η επιστολή συνοδευόταν από ένα αναθεωρημένο φάκελο συγχώνευσης 67 σελίδων, στο οποίο αναλυόταν ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς της Paramount.

Το αναθεωρημένο bid της Paramount «παραμένει ανεπαρκές, ιδίως δεδομένης της ελλιπούς αξίας που προσφέρει, της αβεβαιότητας για την ικανότητα της PSKY να ολοκληρώσει την προσφορά και των κινδύνων και κόστους που θα επωμιστούν οι μέτοχοι της WBD σε περίπτωση αποτυχίας της PSKY», ανέφερε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros.

Η Paramount, η οποία έχει κεφαλαιοποίηση περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, πρότεινε να χρηματοδοτήσει τη συμφωνία με 40 δισεκατομμύρια δολάρια από ίδια κεφάλαια, προσωπικά εγγυημένα από τον δισεκατομμυριούχο συνιδρυτή της Oracle, Larry Ellison, και 54 δισεκατομμύρια δολάρια χρέος.

Το χρηματοδοτικό πλάνο θα έθετε σε περαιτέρω πίεση την πιστοληπτική αξιολόγηση της Paramount, η οποία ήδη έχει βαθμολογία junk από την S&P Global, και θα επιβάρυνε τη ρευστότητά της, αυξάνοντας τον κίνδυνο αποτυχίας ολοκλήρωσης της συμφωνίας, ανέφερε το συμβούλιο της Warner Bros.

Η Netflix από την άλλη μεριά, η οποία προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και μετοχές, έχει κεφαλαιοποίηση 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.

Η απόφαση διατηρεί λοιπόν την Warner Bros σε τροχιά ολοκλήρωσης της συμφωνίας με τη Netflix, ακόμη και μετά την αναθεώρηση της προσφοράς της Paramount στις 22 Δεκεμβρίου, η οποία αντιμετώπισε προηγούμενες ανησυχίες σχετικά με την έλλειψη προσωπικής εγγύησης από τον Ellison, που είναι ο ελεγκτικός μέτοχος της Paramount και πατέρας του CEO της, David Ellison.

Οι συν-CEOs της Netflix, Ted Sarandos και Greg Peters, χαιρέτησαν την απόφαση της Warner Bros την Τετάρτη, λέγοντας ότι αναγνωρίζει τη συμφωνία με τον streaming γίγαντα «ως την ανώτερη πρόταση που θα προσφέρει τη μεγαλύτερη αξία στους μετόχους, καθώς και στους καταναλωτές, τους δημιουργούς και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας γενικότερα».

Οι μετοχές της Warner Bros έκλεισαν στα 28,47 δολάρια την Τρίτη.