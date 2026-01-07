ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΒΕΠ: Υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με Κένυα για ενίσχυση διμερούς εμπορίου και επενδύσεων
Επιχειρήσεις
14:52 - 07 Ιαν 2026

ΕΒΕΠ: Υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με Κένυα για ενίσχυση διμερούς εμπορίου και επενδύσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεχίζοντας την εποικοδομητική χρονιά που διένυσε το Ε.Β.Ε.Π. το 2025, δεχόμενο πλειάδα εμπορικών και διπλωματικών αποστολών με τις οποίες είχε την ευκαιρία να αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, και μέλη του Δ.Σ. συναντήθηκαν, σήμερα (7/1), με την Επίτιμη Πρόξενο της Δημοκρατίας της Κένυας στην Ελλάδα, Βίκυ Πανταζοπούλου, και τον Πρόεδρο του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Τουρισμού και Πολιτισμού, Βενιζέλο - Βασίλειο Κατσικέα, για να υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων και της διερεύνησης νέων προοπτικών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων Ελλάδας και Κένυας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η αγροδιατροφή, η ναυτιλία, ο τουρισμός, καθώς και οι ευκαιρίες που προκύπτουν για ελληνικές επιχειρήσεις στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Ανατολικής Αφρικής. Η κα Πρόξενος και ο Πρόεδρου του Ελληνο-Κενυατικού Επιμελητηρίου, υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία της Κένυας ως περιφερειακού κόμβου εμπορίου και επενδύσεων στην Αφρική, ενώ το Προεδρείο του Επιμελητηρίου εξέφρασε την πρόθεση για θεσμική και επιχειρηματική κινητοποίηση, με στόχο την ουσιαστική δικτύωση των μελών του Επιμελητηρίου με επιχειρηματικούς και θεσμικούς φορείς της Κένυας.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε αναφορά σε σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη δυναμική αλλά και τις προκλήσεις του εμπορίου στην Κένυα η οποία κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 125.369 εκατομμυρίων KES τον Αύγουστο του 2025. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν κατά μέσο όρο -62.011,66 εκατομμύρια KES από το 1998 έως το 2025, παρουσιάζοντας ιστορικό υψηλό, -2.175,00 εκατομμύρια KES τον Ιούνιο του 1999 και ιστορικό χαμηλό, -170.134,00 εκατομμύρια KES τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κένυας. Παράλληλα, αναδείχθηκαν τα στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας–Κένυας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων UN COMTRADE: Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Κένυα ανήλθαν σε 28,07 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2024. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Κένυα ανήλθαν σε 3,96 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά το 2024.

Το Ε.Β.Ε.Π., με επιχειρήσεις-μέλη του, θα συμμετέχει σε επίσημη Εμπορική Αποστολή στην Κένυα, που ήδη δρομολογείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία του και την Enterprise Greece. Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο θεσμικό και διπλωματικό δίαυλο.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 14:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΠΑΠ: Με απαρτία ρεκόρ εγκρίθηκε η συνένωση με την Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΟΠΑΠ: Με απαρτία ρεκόρ εγκρίθηκε η συνένωση με την Allwyn

Εκτός Ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης – Αρνείται να παραδώσει την έδρα παρά τις πιέσεις
Πολιτική

Εκτός Ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Φαραντούρης – Αρνείται να παραδώσει την έδρα παρά τις πιέσεις

Ανδρουλάκης για Μητσοτάκη: Επενδύει στην πόλωση, χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των παραγωγών
Πολιτική

Ανδρουλάκης για Μητσοτάκη: Επενδύει στην πόλωση, χωρίς να αντιμετωπίζει τα προβλήματα των παραγωγών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό
Οικονομία

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ
Οικονομία

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία
Οικονομία

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Η μεγάλη στροφή της AKTOR έως το 2030: Ενέργεια, υποδομές και διεθνείς επενδυτές στο πλάνο Εξάρχου
Επιχειρήσεις

Η μεγάλη στροφή της AKTOR έως το 2030: Ενέργεια, υποδομές και διεθνείς επενδυτές στο πλάνο Εξάρχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:20

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:19

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 11:14

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:06

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:01

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:58

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 10:45

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:42

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 10:34

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:24

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Οικονομία
20/07/2026 - 10:20

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Οικονομία
20/07/2026 - 10:10

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:56

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:45

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 09:36

Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

Οικονομία
20/07/2026 - 09:13

Χρέη: Οι δύο δρόμοι για τη ρύθμιση και οι κρίσιμες διαφορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ