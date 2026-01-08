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Βανς: Κατώτεροι των περιστάσεων οι χειρισμοί Δανών-Ευρωπαίων στη Γροιλανδία
Ειδήσεις
17:19 - 08 Ιαν 2026

Βανς: Κατώτεροι των περιστάσεων οι χειρισμοί Δανών-Ευρωπαίων στη Γροιλανδία

Reporter.gr Newsroom
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Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, χαρακτήρισε τη Γροιλανδία «απολύτως κρίσιμη» για την άμυνα όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και ολόκληρου του κόσμου απέναντι σε ενδεχόμενες ρωσικές ή κινεζικές πυραυλικές επιθέσεις, κατηγορώντας παράλληλα την Ευρώπη και ειδικότερα τη Δανία ότι «δεν έχουν κάνει καλή δουλειά» στη διασφάλιση της περιοχής.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Βανς υποστήριξε ότι η Κοπεγχάγη και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν υποεπενδύσει στην άμυνα της Γροιλανδίας και δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς στα επιχειρήματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη στρατηγική σημασία του νησιού. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε πως Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν «ενεργά» το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για την αγορά της Γροιλανδίας – μιας ημιαυτόνομης περιοχής που ανήκει στη Δανία. Μάλιστα, μία ημέρα νωρίτερα, δεν αποκλείστηκε ούτε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης για την προσάρτησή της.

Η Δανία, σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος της Συμμαχίας. Τόσο η Κοπεγχάγη όσο και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι το νησί «δεν είναι προς πώληση».

Παρότι πρόκειται για την πιο αραιοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη, η γεωγραφική θέση της Γροιλανδίας – ανάμεσα στη Βόρεια Αμερική και την Αρκτική – την καθιστά κομβική για συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πυραυλικής επίθεσης, καθώς και για την παρακολούθηση ναυτικών κινήσεων. Η αμερικανική διαστημική βάση Pituffik, γνωστή παλαιότερα ως Thule Air Base, λειτουργεί εκεί από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι μεγάλο μέρος της πυραυλικής άμυνας εξαρτάται από τη Γροιλανδία», δήλωσε ο Βανς. «Αν – Θεός φυλάξοι – εκτοξευόταν πυρηνικός πύραυλος εναντίον της Βόρειας Αμερικής ή της Ευρώπης, η Γροιλανδία θα ήταν καθοριστικός παράγοντας άμυνας».

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για το νησί έχει ενταθεί και λόγω των πλούσιων φυσικών του πόρων – σπάνιες γαίες, ουράνιο, σίδηρος, αλλά και πιθανές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου – που καθίστανται πιο προσβάσιμες καθώς οι πάγοι λιώνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις υπήρξαν άμεσες. Ηγέτες από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Δανία εξέδωσαν κοινή δήλωση στήριξης προς την Κοπεγχάγη, τονίζοντας ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της» και ότι ζητήματα κυριαρχίας πρέπει να αντιμετωπίζονται συλλογικά εντός του ΝΑΤΟ και με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Στο εσωτερικό της Γροιλανδίας, οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες. Η βουλευτής Άατζα Κέμνιτς χαρακτήρισε τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης «σαφή απειλή». Άλλοι, όπως ο Ινουίτ κυνηγός Αλεκκατσιάκ Πίρι από το βόρειο χωριό Καανάακ, εμφανίζονται κυνικοί: «Θα ήταν απλώς αλλαγή αφέντη. Από τον έναν κατακτητή στον άλλον», λέει, επισημαίνοντας ότι οι πραγματικές ανησυχίες των κατοίκων σχετίζονται με την επιβίωση και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 17:20
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