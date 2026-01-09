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Πάπας Λέων: Κριτική για θρησκευτικές διακρίσεις και περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης στη Δύση
Ειδήσεις
13:20 - 09 Ιαν 2026

Πάπας Λέων: Κριτική για θρησκευτικές διακρίσεις και περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης στη Δύση

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη κριτική στη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα άσκησε ο Πάπας Λέων, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για την ανάδυση μιας «υποδόριας μορφής θρησκευτικών διακρίσεων» εις βάρος των Χριστιανών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, μιλώντας σε διαπιστευμένους διπλωμάτες στο Βατικανό, προειδοποίησε για τη σταδιακή υποχώρηση της ελευθερίας της έκφρασης στις δυτικές κοινωνίες.

Όπως σημείωσε, «προκαλεί βαθιά θλίψη το γεγονός ότι, ιδίως στη Δύση, ο χώρος για αυθεντική ελευθερία λόγου περιορίζεται με ανησυχητική ταχύτητα». Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε σύμφωνα με το Reuters την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος της αντίρρησης συνείδησης, τόσο για όσους αντιτίθενται στη στρατιωτική θητεία, όσο και για ιατρούς που αρνούνται να εμπλακούν σε πρακτικές, όπως οι αμβλώσεις ή η ευθανασία.

Ο Ποντίφικας αναφέρθηκε επίσης στη διάδοση μιας «νέας οργουελιανής γλώσσας», η οποία, όπως τόνισε, προβάλλεται στο όνομα της συμπερίληψης, αλλά στην πράξη οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό όσων δεν συμμορφώνονται με τις κυρίαρχες ιδεολογικές επιταγές.

Τέλος, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή της Καραϊβικής και απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί τη λαϊκή βούληση στη Βενεζουέλα, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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