Το «2 στα 2» του Δένδια με τη Ζωή

Η κόντρα μεταξύ Δημήτρη Καιρίδη και Νίκου Δένδια, με αφορμή το επεισόδιο ανάμεσα στον πρώτο και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει όλα τα ταιριαστά χαρακτηριστικά με την πολιτική καθημερινότητα της χώρας.

Μπορεί ο Δημήτρης Καιρίδης να υπερέβη κάποια όρια στην αντιπαράθεσή του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όμως λίγα μπορεί κανείς να του καταμαρτυρήσει πέραν αυτού.

Από την άλλη, η πρωτοβουλία του υπουργού Αμυνας να ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, ήταν πολιτικά ασύμμετρη και μάλλον άστοχη. Πέραν της ουσίας, ούτε κηδεμόνας του Καιρίδη είναι, ούτε πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει βέβαια πρόσφατο προηγούμενο από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας, όπου ο Δημήτρης Καιρίδης είχε σχολιάσει την απουσία του Νίκου Δένδια. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι για δεύτερη φορά, έπειτα από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο υπουργός Αμυνας εμφανίζεται να «συμπλέει» με την Ζωή Κωνσταντοπούλου…