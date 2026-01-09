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Λυμπερόπουλος: Σφοδρή επίθεση στον Κυρανάκη για τα ηλεκτρικά ταξί
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:08 - 09 Ιαν 2026

Λυμπερόπουλος: Σφοδρή επίθεση στον Κυρανάκη για τα ηλεκτρικά ταξί

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, κος Θύμιος Λυμπερόπουλος, επιμένει στη σκληρή στάση του, επιτίθεται στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και προαναγγέλλει απεργίες διαρκείας, αν η κυβέρνηση δεν αλλάξει στάση.

Αρχικά, ερωτώμενος για τα προβλήματα του κλάδου των οδηγών ταξί, απάντησε στον ρ/σ Παραπολιτικά: «Τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα. Το φορολογικό. Δεν πάει άλλο αυτός ο τεκμαρτός ισοπεδωτικός φόρος σε όλους και σε όλα ευνοώντας μόνο τα εταιρικά σχήματα. Ζητάμε να καταργηθεί ο τεκμαρτός φόρος και να δοθεί και αφορολόγητο τουλάχιστον 10.000, όσο έχουν και οι οδηγοί μας που έχουν 9.500. Είναι η πειρατεία με τα ΙΧ που έχει ανδρωθεί καταργώντας νόμους και αποφάσεις προηγούμενων ετών. Μετά είναι τα ηλεκτρικά οχήματα Αθήνα -Θεσσαλονίκη».

Για το ζήτημα με τα ηλεκτρικά ταξί σημείωσε: «Θεωρώ ότι ο υπουργός αυτός δεν κυβερνάει γιατί τον άκουσα να λέει πόσο ευνοεί από πλευράς κόστους το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σήμερα το ρεύμα στοιχίζει 0,65 η κιλοβατώρα δηλαδή στο χιλιόμετρο 14 λεπτά. Η πετρελαιοκίνηση 9 λεπτά και το φυσικό αέριο 6 λεπτά, από που είναι πιο οικονομικό! Δεν δέχεται καμία ασφάλεια να κάνεις μεικτή ασφάλεια και να έχεις και την μπαταρία μέσα, που είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτών των αυτοκινήτων, δεν δέχεται να την ασφαλίσει κανένα. Άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν υποδομές φόρτισης. Στην Αθήνα για παράδειγμα είναι 31 ταχυφορτιστές».

Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του κ. Κυρανάκη ότι ο ΣΑΤΑ σαμποτάρισε το πρόγραμμα για την ηλεκτροκίνηση των ταξί, τόνισε: «Είναι ψευδές. Εμείς ζητήσαμε να μείνει προαιρετικό κι όποιος θέλει να επιλέξει. 108 πήραν το πρόγραμμα αλλά την πατήσανε. Κοιτάξτε που έφτασε το ρεύμα, που το φτάσανε και τι δικαιώματα έχουν φερ’ ειπείν η ZAP. Που θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της ZAP ο κ. Κυρανάκης. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι σημαίνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Δεν κάθεται να συζητήσει, δεν μπορείς να υποχρεώνεις ένας επαγγελματία να δουλεύει περιορισμένες ώρες και περιορισμένα δρομολόγια εξυπηρέτησης».

Επέμεινε επίσης στην εξαγγελία του για 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες από τις 13 Ιανουαρίου: «Ζητάμε διάλογο. Κάναμε μια φορά διάλογο αναγκαστικά (με τον κ.Κυρανάκη), είπαμε σε 20 μέρες να συναντηθούμε για να εξειδικεύσουμε τα θέματα. Μας έδωσε τον σύμβουλό του τον κ. Ξανθόπουλο για να προετοιμαστούμε, δεν μας σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο, Όλο δεν τον έβρισκε η ιδιαιτέρα του και αναγκαστήκαμε να κάνουμε την τελευταία απεργία γιατί δεν μας δέχτηκε.

Καθημερινά, όσες μέρες κάνουμε απεργία ή διακόψουμε και ξαναρχίσουμε, θα έχουμε πορείες από την Καβάλας στο υπουργείο Μεταφορών και επιστροφή. Θα περιμένουμε να συναντηθούμε μέχρι τελικής πτώσεως.Κανένας δεν διαφωνεί με την απεργία, συμμετέχουν πάντα όλοι».

Τελευταία τροποποίηση στις 09/01/2026 - 13:09
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