Ισχυρά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία σε αντίποινα για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επιθέσεις κατά θέσεων του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) σε όλη τη Συρία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) το Σάββατο (10/1).

Σύμφωνα με το NBC, η στρατιωτική επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Operation Hawkeye Strike», διεξήχθη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) και περιελάμβανε πλήγματα σε δεκάδες στόχους που συνδέονται με τον ISIS σε διάφορες περιοχές της Συρίας.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, πυροδοτήθηκαν πάνω από 90 έξυπνες βολές με χρήση ακρίβειας, ενώ περισσότερα από 20 αεροσκάφη συμμετείχαν στη δράση.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί συνέχεια της αντίδρασης των ΗΠΑ στην ένοπλη ενέδρα του ISIS στις 13 Δεκεμβρίου 2025 κοντά στην Παλμύρα της Συρίας, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Αμερικανός διερμηνέας πολιτικού προσωπικού.

Σε ανακοίνωσή του, το CENTCOM τόνισε ότι τα πλήγματα «στόχευσαν το ISIS σε όλη τη Συρία στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δέσμευσης των ΗΠΑ να εξαλείψουν τον ισλαμιστικό τρομοκρατισμό, να εμποδίσουν μελλοντικές επιθέσεις και να προστατεύσουν Αμερικανούς και δυνάμεις-συμμάχους στην περιοχή».

Η Ουάσιγκτον επανέλαβε το μήνυμά της ότι εάν κάποιος βλάψει Αμερικανούς στρατιώτες, οι ΗΠΑ «θα τον εντοπίσουν και θα τον εξουδετερώσουν όπου κι αν βρίσκεται».

Η επιχείρηση «Hawkeye Strike» είχε ήδη ξεκινήσει στις 19 Δεκεμβρίου 2025, όταν οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με περιφερειακούς εταίρους, είχαν πλήξει δεκάδες υποδομές του ISIS στη Συρία σε αντεκδίκηση για την επίθεση στην Παλμύρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων από τα πρόσφατα πλήγματα ή για πιθανές ζημιές στις υποδομές της τζιχαντιστικής οργάνωσης.

Η κλιμάκωση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Συρία στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών καταπολέμησης του ISIS, ενώ η συνεργασία με τοπικές και διεθνείς δυνάμεις παραμένει κρίσιμη για τη διατήρηση της πίεσης στη μαχητική ομάδα.