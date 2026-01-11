Ιράν: Οι διαδηλωτές αψηφούν την αιματηρή καταστολή – Σενάρια ευρείας αεροπορικής επιδρομής των ΗΠΑ

Παρά τη φονική καταστολή των τελευταίων ημερών, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους του Ιράν το βράδυ του Σαββάτου, αψηφώντας τις απειλές της κυβέρνησης και την εκτεταμένη διακοπή του διαδικτύου. Αναφορές κάνουν λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες μέσα σε μόλις τρία 24ωρα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας κλιμακώνουν τη βία για να ανακόψουν το κύμα διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το BBC, επαληθευμένα βίντεο και μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων που είδε το BBC δείχνουν ότι το κράτος εντείνει την καταστολή, ενώ το συνολικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επιβεβαίωση πληροφοριών. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, Μοχαμάντ Μοβαχεντί Αζάντ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι όποιος συμμετέχει σε διαδηλώσεις θα θεωρείται «εχθρός του Θεού» – αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν λόγω της εκρηκτικής ακρίβειας και του πληθωρισμού, αλλά γρήγορα εξαπλώθηκαν σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις επαρχίες της χώρας. Πλέον, το αίτημα πολλών διαδηλωτών είναι ανοιχτά πολιτικό: το τέλος της θεοκρατικής διακυβέρνησης και της εξουσίας του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «μια ομάδα βανδάλων» που επιδιώκουν να «ευχαριστήσουν» τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση έχει επιβάλει πρωτοφανείς περιορισμούς στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ένα εσωτερικό κρατικά ελεγχόμενο δίκτυο, με ελάχιστες συνδέσεις προς τον έξω κόσμο. Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για το πιο αυστηρό μπλακάουτ των τελευταίων ετών, ακόμα και σε σύγκριση με την εξέγερση «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» πριν από τρία χρόνια. Ο ερευνητής διαδικτύου Αλιρεζά Μαναφί δήλωσε ότι η πρόσβαση είναι «σχεδόν πλήρως κατεβασμένη», προσθέτοντας ότι μοναδική διέξοδος ίσως είναι το Starlink, με σοβαρούς όμως κινδύνους εντοπισμού.

Παρά τα εμπόδια, βίντεο έχουν διαρρεύσει. Στην Τεχεράνη, διαδηλωτές κατέλαβαν δρόμους στη συνοικία Γκίσα, ενώ στη Μασχάντ καταγράφηκαν σφοδρές συγκρούσεις στη λεωφόρο Βακίλ Αμπάντ: φωτιές, πυροβολισμοί και δυνάμεις ασφαλείας σε παράταξη απέναντι σε μασκοφόρους διαδηλωτές. Άλλα πλάνα δείχνουν πορείες και συνθήματα κατά του θεοκρατικού καθεστώτος σε διάφορες γειτονιές της πρωτεύουσας.

Διεθνώς, οι αντιδράσεις κλιμακώνονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν», χωρίς λεπτομέρειες, ενώ αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις για στρατιωτικές επιλογές. Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ μίλησε ανοιχτά για «το τέλος ενός εφιάλτη» για τον ιρανικό λαό. Επιπλέον, ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο μιας ευρείας αεροπορικής επίθεσης κατά πολλών στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο εξόριστος Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη, κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, δηλώνοντας ότι σύντομα θα επιστρέψει στη χώρα. Οι ισχυρισμοί του περί αποσύνθεσης των δυνάμεων ασφαλείας δεν έχουν επαληθευτεί.

Στο μεταξύ, οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται. Νοσοκομειακοί εργαζόμενοι μιλούν για σκηνές φρίκης, με δεκάδες νεκρούς – ανάμεσά τους και παιδιά. Η Διεθνής Αμνηστία κάνει λόγο για εντατικοποίηση της παράνομης χρήσης θανατηφόρας βίας. Το Ιράν βιώνει τη μεγαλύτερη αναταραχή από το 2022, με το μέλλον της χώρας να παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.

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