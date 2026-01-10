Ζελένσκι: Συζητήσεις με τις ΗΠΑ για ελεύθερο εμπόριο ως αντάλλαγμα ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας

Το Κίεβο βρίσκεται σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια πιθανή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, σε μια προσπάθεια να πείσει την επιφυλακτική Ουάσιγκτον να προσφέρει σαφείς και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, που δημοσιεύθηκε αργά την Παρασκευή (9/1), ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μια τέτοια συμφωνία —με μηδενικούς δασμούς στο διμερές εμπόριο— θα έδινε στην Ουκρανία «πολύ σοβαρά χαρτιά». Όπως είπε, δεν έχει ακόμη συζητήσει το θέμα απευθείας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά αναμένει συνάντηση μαζί του είτε στις ΗΠΑ είτε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, που ξεκινά στις 19 Ιανουαρίου.

Οι προοπτικές μιας εμπορικής συμφωνίας εντάσσονται στις ευρύτερες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και τη διασφάλιση της ειρήνης. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ παρουσίασαν στο Παρίσι σχέδιο για την Ουκρανία, το οποίο περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας με αμερικανική στήριξη και ανάπτυξη βρετανικών και γαλλικών στρατευμάτων μετά από εκεχειρία. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον δεν δεσμεύτηκε να συμμετάσχει σε πολυεθνική δύναμη, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για το επίπεδο της αμερικανικής δέσμευσης.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις και όχι απλές υποσχέσεις αντίδρασης. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο διαπραγματευτής του, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε επαφές με ειδικούς απεσταλμένους του Τραμπ, ενώ εξετάζεται και αμερικανική πρόταση για δημιουργία ζώνης ασφαλείας μετά την αποχώρηση στρατευμάτων.