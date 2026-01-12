Ευρωκοινοβούλιο: Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα μέλη του ιρανικού διπλωματικού προσωπικού

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, ανακοίνωσε σήμερα την πλήρη απαγόρευση εισόδου σε όλα τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου.

Η απόφαση αυτή, όπως δήλωσε η Μετσόλα σε ανάρτηση στο X, συνδέεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον λαό του Ιράν, ο οποίος συνεχίζει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα και την ελευθερία του.

«Καθώς οι Ιρανοί συνεχίζουν τον θαρραλέο αγώνα τους για ελευθερία, αποφάσισα να απαγορεύσω σε όλα τα μέλη του διπλωματικού προσωπικού και σε οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», σημείωσε η πρόεδρος.

Η κίνηση αυτή έρχεται παράλληλα με αντίδραση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάλεσε σήμερα πρεσβευτές και επιτετραμμένους από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βρετανία που υπηρετούν στην Τεχεράνη, εκφράζοντας τη «λύπη» του για την υποστήριξη που παρείχαν αυτές οι χώρες προς τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Ευρωπαίοι πρεσβευτές κλήθηκαν στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνοντας τη διαφαινόμενη ένταση στις διπλωματικές σχέσεις λόγω των εξελίξεων στην Ιρανική Δημοκρατία.