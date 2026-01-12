Ρωσία εναντίον Βαρθολομαίου: Κατηγορίες για πολιτική ανάμειξη και υποστήριξη από Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες

Επίθεση στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο εξαπέλυσε το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), κατηγορώντας τον για πολιτική ανάμειξη σε θέματα εκκλησιών της Ουκρανίας και των Βαλτικών χωρών, ενώ ισχυρίζεται ότι τον στηρίζουν βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της SVR, η υποστήριξη από τις βρετανικές υπηρεσίες φέρεται να ενισχύει «ρωσοφοβικά συναισθήματα» στην Ευρώπη, ενώ ο Πατριάρχης συνεργάζεται με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής για να επηρεάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.

Η SVR κατηγορεί τον Πατριάρχη ότι βασίζεται σε «ιδεολογικούς συμμάχους» που συνδέονται με τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, προκειμένου να αποσπάσει τους πιστούς από το Πατριαρχείο της Μόσχας και να δημιουργήσει «τεχνητές θρησκευτικές δομές» στις περιοχές αυτές.

Παράλληλα, η υπηρεσία προβάλλει ισχυρισμούς ότι ο Βαρθολομαίος σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου, με στόχο να πλήξει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η SVR χαρακτήρισε τη στάση του Πατριάρχη ως «επιθετική» και «ύπουλη», επεκτεινόμενη σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Στην ανακοίνωση γίνεται ακόμη αναφορά σε «διάλυση του ζωντανού Σώματος της Εκκλησίας», ενώ ο Βαρθολομαίος συγκρίνεται με ψευδοπροφήτες, όπως περιγράφονται στην Ομιλία επί του Όρους: «Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί».

Η διαμάχη ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο Μόσχας έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της αυτοκεφαλίας που παραχωρήθηκε στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, μια κίνηση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη Ρωσία.

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