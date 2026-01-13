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Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ εκτοξεύεται στα ύψη τον Δεκέμβριο: Αύξηση 67%
Ειδήσεις
22:35 - 13 Ιαν 2026

Το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ εκτοξεύεται στα ύψη τον Δεκέμβριο: Αύξηση 67%

Reporter.gr Newsroom
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Το δημοσιονομικό έλλειμμα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ κατέγραψε ρεκόρ για τον μήνα Δεκέμβριο, φτάνοντας τα 145 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών την Τρίτη. Η αύξηση είναι της τάξης του 67% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, ή περίπου 58 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα.

Η έκρηξη του ελλείμματος ακολουθεί την περίοδο έντονης αύξησης των τελωνειακών δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι τα έσοδα από αυτούς φαίνεται να έχουν φτάσει σε «ταβάνι». Τον Δεκέμβριο, τα καθαρά έσοδα από τελωνειακούς δασμούς ανήλθαν σε 27,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, για τους τρεις πρώτους μήνες του δημοσιονομικού έτους 2026, που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, τα καθαρά έσοδα από τελωνειακούς δασμούς ανήλθαν σε 90 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 20,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Όπως επισημαίνει το Reuters, το έλλειμμα των 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί ιστορικό υψηλό για τον Δεκέμβριο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τη σταθερότητα των δημοσιονομικών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η αύξηση του ελλείμματος εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης για την αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων και υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσινγκτον στη διαχείριση των οικονομικών της χώρας.

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